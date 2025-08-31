Juan Manuel Batiste (decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de la CV): "Los montes de Castellón presentan un déficit estructural de gestión"

Dedicado a la profesión de ingeniero técnico forestal desde hace más de 30 años, Juan Manuel Batiste es el máximo representante del colectivo a nivel autonómico. Experto en la planificación para la prevención de incendios, así como en la evaluación ambiental de proyectos y el control poblacional de la fauna silvestre, repasa el estado actual de los bosques y los montes en Castellón. Desde la experiencia acumulada, reclama mayor prevención y una visión a largo plazo en las estrategias políticas de lucha contra el fuego.

-¿Cómo describiría el estado actual de los bosques en la provincia de Castellón?

-Los montes de la provincia de Castellón presentan un déficit estructural de gestión que genera una acumulación progresiva de biomasa que, además, se encuentra reseca debido a fenómenos climáticos extremos como las olas de calor prolongadas y las sequías recurrentes. Esto convierte el territorio en un polvorín altamente vulnerable al riesgo de incendio forestal. Por otra parte, la continuidad de las masas forestales configura un paisaje propenso a sufrir grandes incendios de difícil control, como los ocurridos en Bejís y Villanueva de Viver en el Alto Palancia y el Alt Millars. Estas zonas siguen siendo las que presentan las condiciones de mayor riesgo de gran incendio en la provincia. Otro factor de riesgo que incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones es la escasez de infraestructuras de protección en las áreas de interfaz entre el entorno forestal y los núcleos urbanos. Las escenas de núcleos de población afectados por el fuego que estamos presenciando podrían reproducirse en nuestra provincia si no se implementan las medidas preventivas adecuadas antes de la emergencia.

-¿Qué medidas hay que tomar para proteger los montes de Castellón de incendios como los de este verano en España?

-Los pilares fundamentales para la prevención son la reducción de la carga vegetal y la creación de discontinuidades en la masa forestal que limiten la propagación del fuego. En la provincia de Castellón, la aplicación de estas medidas está condicionada por una orografía abrupta y montañosa, con un déficit de infraestructuras de acceso que dificulta la ejecución de las labores de gestión forestal. No hay que olvidar que la ganadería extensiva desempeña una función estratégica. Sin embargo, esta práctica tradicional está en declive. La otra medida preventiva fundamental es la creación de discontinuidades estratégicas en la masa forestal que limiten la propagación de los incendios y faciliten su control en escenarios de alta carga térmica y difícil acceso. En un contexto donde gestionar activamente toda la superficie forestal es inviable debido a limitaciones económicas y técnicas, estas discontinuidades son infraestructuras prioritarias que permiten a los equipos de extinción actuar con mayor eficacia y rapidez.

-Castellón es una provincia con un problema de despoblación en el interior. ¿Esta situación perjudica el estado de los bosques?

-El éxodo rural ha transformado profundamente el paisaje de montaña en Castellón. Con la marcha de la población, se ha perdido el mosaico agroforestal que tradicionalmente rodeaba los pueblos: campos cultivados, pastos y zonas de aprovechamiento de leñas que actuaban como barreras naturales frente a los incendios. A esto se suma el abandono de prácticas tradicionales como la recogida de leña para uso doméstico que, si bien ayuda a reducir la vegetación seca, su impacto es mínimo frente a la enorme acumulación de biomasa en los montes debido a la falta de gestión forestal activa y al drástico descenso del pastoreo. Por tanto, la despoblación intensifica el riesgo de incendio, pero no es determinante.

-¿Cuál es el papel que juega el cambio climático en la gestión de los bosques y en la propagación de los incendios?

-Las sequías recurrentes, el aumento de las temperaturas medias y las olas de calor prolongadas inciden negativamente sobre la vegetación reduciendo su humedad y generando condiciones propicias a la ignición. En este contexto, el cambio de tendencia climática resulta un agravante del riesgo de incendio, si bien otros factores como la acumulación de combustible vegetal, la continuidad de las masas forestales y la configuración del paisaje tienen una influencia aún más crítica en la propagación y virulencia del fuego. Es la interacción entre estos factores la que puede transformar un foco puntual en un incendio de gran magnitud, superando la capacidad operativa de los medios de extinción disponibles y dificultando su control.

-A nivel político, ¿se está haciendo todo lo posible para proteger los bosques y los montes?

-En términos generales, la planificación territorial forestal requiere una visión estratégica a largo plazo que, lamentablemente, no siempre encuentra eco en las agendas políticas. La falta de continuidad en la aplicación de medidas preventivas contra incendios forestales suele estar condicionada por ciclos electorales cortoplacistas, cambios en las prioridades institucionales y una escasa integración de criterios técnicos en la toma de decisiones. Esta carencia de perspectiva estructural compromete la eficacia de los planes de prevención, que necesitan constancia, inversión sostenida y coordinación interadministrativa para generar resultados tangibles. Sin una voluntad política firme y una planificación coherente en el tiempo, los esfuerzos por reducir el riesgo de incendios forestales quedan fragmentados y, en muchos casos, insuficientes frente a la magnitud del problema.

-¿La ciudadanía castellonense puede ayudar de alguna forma a la gestión de los bosques?

-La conservación del entorno natural es una responsabilidad compartida entre administraciones y ciudadanía. Gestos sencillos como respetar el medio natural, evitar conductas de riesgo como fuegos, colillas, residuos, etc. y consumir productos forestales locales inciden positivamente en los ecosistemas forestales. El consumo de madera certificada, miel local, frutos del bosque o la carne procedente de ganadería extensiva promueve una economía rural sostenible, contribuyendo a mantener el monte gestionado con menor riesgo de incendios. Una de las medidas más transformadoras que puede ejercer la ciudadanía es presionar a los gobiernos para que inviertan en prevención activa, apostando por gestión forestal, infraestructuras de protección, restauración ecológica de zonas degradadas y adaptación al cambio climático. Esta exigencia puede cambiar prioridades políticas y favorecer que los montes estén mejor preparados para resistir el fuego y recuperarse tras su paso.