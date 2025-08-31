Los mayores también comparten piso en Castellón ingreso extra o arma contra la soledad

Compartir un piso no es solo cosa de jóvenes. Cada vez más mayores se están lanzando a alquilar alguna habitación, bien sea por tener compañía o por motivos económicos buscando un ingreso con el que complementar la pensión que reciben cada mes.

Kuvu es una plataforma que busca que personas por encima de los 55 años arrenden una habitación libre a algún joven. A sus 75 años, Pilar Aymerich, vecina de Castelló, ha dado el paso de inscribirse en este portal para tratar de encontrar un inquilino. «Soy muy independiente y me encuentro muy bien de salud. Lo hago más bien por economía, ya que los jubilados no tenemos ingresos muy altos y cualquier cosa imprevista ya cuesta hacerle frente. La soledad, por el momento, no es algo que me preocupe ni me afecte», explica sobre su motivación para anunciar el arrendamiento.

«Tienes tus dudas y tus amigas te dicen que si no te da miedo, pero plataformas como esta te dan ciertas garantías y te buscan un poco al perfil que tú quieres», señala Pilar sobre su experiencia. En su caso, como detalla, busca «a una estudiante o trabajadora, que sea educada y tranquila. También quiero que sea mujer». «No quiero una vieja como yo», bromea.

Pilar, en una habitación de su vivienda. / Toni Losas

«Mejorar la calidad de vida»

Esta plataforma, aunque existan también otras iniciativas o proyectos de menor tamaño en este sentido, nació «hace seis años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mayores, ya que nos encontrábamos que la soledad no deseada era uno de los principales problemas, mientras esas personas tenían habitaciones libres y habían otras a las que les costaba encontrar un alquiler asequible de una habitación», explica a este diario Jon Ander Fernández, cofundador de Kuvu, quien añade que «al final abarcamos no solo personas que sufren de soledad, sino también otras que buscan darle más vida a su casa o tener un ingreso extra».

Su labor se centra, como apunta Fernández, en «buscar a personas aptas para la convivencia, que sean compatibles y que cumplan los requisitos fijados por la propiedad. Contamos además con un contrato de alquiler pionero en España, ya que regula la convivencia, y nos encargamos también de darle un seguimiento a la misma, así como de gestionar los cobros y pagos entre ambas partes».

En expansión

Son muchos, señala el fundador de Kuvu, los mayores que se han sumado a la plataforma en distintas zonas de España como pueden ser el País Vasco, Madrid o Barcelona, «aunque últimamente estamos creciendo también en la Comunitat Valenciana», refiriéndose a casos nuevos como el de Pilar en la provincia de Castellón, además de los que ya existen también en Alicante o Valencia.