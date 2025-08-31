«En los peores días, hemos llegado a atender a más de 200 pacientes. Un día fueron un total de 217». En el consultorio auxiliar de La Conxa de Orpesa, la saturación se repite a diario ante la falta de personal médico y enfermero para cubrir las necesidades de una localidad que, en verano, pasa de sus 11.000 habitantes a más de 100.000 por la avalancha de turistas.

Una de las enfermeras que trabaja en la población ha denunciado que «se producen esperas de horas porque solo hay una médico y una enfermera, tanto en el otro consultorio auxiliar de La Marina, como en el de la Conxa». El primero abre de 9.00 a 14.00, mientras que el segundo no cierra hasta las 20.30 por lo que, «por las tardes, debes atender cualquier urgencia que se produzca en la localidad».

Esta profesional también ha señalado que, en el centro de salud de Orpesa, «los contratos que se han hecho para verano no son de refuerzo, sino que son de sustitución de los profesionales que están de vacaciones». Además, afirma que «es una situación que se repite año tras año y en casi todos los consultorios auxiliares de la playa».

Esta enfermera ha lamentado que, ante esta realidad, «los perjudicados son los pacientes. Al consultorio, acuden desde personas con cortes hasta casos de infarto, por lo que tienes que priorizar. En un caso como el de un infarto o en una sutura, debes estar más de una hora con el paciente y eso perjudica al resto de personas que esperan».

Además, «aunque intentas ser lo más profesional posible, el cansancio acumulado y el estrés pasan factura. Yo voy a trabajar 8 días seguidos sin descanso y el último será una guardia de 24 horas», ha comentado y ha concluyido que «hace falta más personal para la demanda de las personas desplazadas.

La situación es muy precaria y, a veces, tienes que luchar con los pacientes para que no se enfaden y no haya más problemas por culpa de las horas de espera».

Más allá del caso aislado

Desde el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS), su presidenta, Isabel Almodóvar, ha asegurado que «hemos recibido quejas por parte de colegiados que denuncian una carga de trabajo insostenible en algunos de los consultorios auxiliares de playa».

Almodóvar también añade que «es de suponer que no se trata de un caso aislado y que estas escenas se repiten en muchos otros puntos de la provincia», a pesar de que reconoce que desde la Conselleria de Sanidad «se ha hecho un esfuerzo considerable» para garantizar la atención sanitaria durante los meses estivales.

La máxima representante del colectivo enfermero provincial ha señalado que «la inversión de casi 9 millones de euros, la apertura de siete consultorios auxiliares de playa y el refuerzo de 19 centros sanitarios es un buen punto de partida. Sin embargo, estas medidas pueden ser insuficientes ante el elevado volumen de turistas que llegan a nuestra provincia».

Ante esta situación, Isabel Almodóvar ha instado a las autoridades sanitarias a «llevar a cabo una planificación realista que se adapte a las necesidades de la población y que tenga en cuenta la dotación de personal, para evitar tanto los largos periodos de espera como la sobrecarga asistencial».

Además, hace un llamamiento para acabar con la precariedad laboral en los contratos de verano de este colectivo profesional.