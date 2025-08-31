El último viaje de la Panderola
Este domingo se cumplen 62 años del cierre del popular tranvía a vapor que vertebró la provincia entre 1888 y 1963
A finales del siglo XIX Castellón ya era una potencia exportadora de citricos y azulejos, por lo que resultaba imprescindible un ferrocarril que conectara los centros de producción con el puerto.
Fue así como en 1888 se inició el viaje del tranvía a vapor bautizado como La Panderola, que no se detendría hasta 75 años después, el 31 de agosto de 1963, del que hoy se cumplen 62 años.
Era en Onda rajoler, Taronjero en Almassora. I en estiu, de platja a fora. Actiu, barat i viatjer. Anaba al Grau de gaidó, como decía Ángel Sánchez Gozalbo en una poesía que dedicó el castellonense a la Panderola con motivo de su cierre.
Pero si algo hizo inmortal a esta locomotora, incluso para aquellos que nunca la vieron en funcionamiento, fue la canción popular con música de José María Peris y letra de Toni Martín, uno de los fundadores de Els Llauradors, que tantas veces la tocaron en sus recitales. Un tema que ha conocido además numerosas versiones, como la que Pleasant Dreams llevó al escenario del FIB en 2013.
Pieza clave de la economía y la sociedad provincial de la época, y eje vertebrador de las comarcas de la Plana Baixa y la Plana Alta, la Panderola fue clave en el transporte de mercancías pero también tuvo un gran éxito como transporte público, el cual queda patente en el hecho de que en los tres últimos años completos de funcionamiento, de 1960 a 1962, compraron billete 2.612.830 pasajeros.
Final
Su último viaje transcurrió en olor de multitudes, puesto que todos querían una fotografía como recuerdo de la Panderola. En aquel momento disponía de 212 vagones, de los cuales 184 estaban en servicio y 28 en reparación. La mayoría, 174, eran de mercancías, y los 38 restantes de viajeros.
El último trayecto fue el de las 21.30 horas al Grau de Castelló, a cargo del maquinista Martín Bonilla, auxiliado por el fogonero Ángel Monserrat y con José Agramunt como jefe de tren. Si bien fue el último tren a Onda de unas horas antes el que fue despedido por una multitud en el apeadero de la Plaza de la Paz, incluido el disparo de una traca.
Y eso que la historia del popular tranvía pudo haber sido más corta. En 1931 la línea estuvo a punto de desaparecer, ya que la compañía responsable abandonó la concesión y tuvo que hacerse cargo de ella el Estado.
Intento fallido
Tras conocerse la noticia del cierre definitivo el 8 de agosto de 1963, surgió un proyecto alternativo para mantener el trayecto entre Castelló y el Grau y prolongarlo a Benicàssim, pero la iniciativa fue desestimada.
En la actualidad dos de las máquinas originales se encuentran expuestas en la plaza de La Panderola de Vila-real, y también en Castelló, donde estuvo hasta finales del siglo XX en el parque Ribalta y luego se trasladó al distrito marítimo.
