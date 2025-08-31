El verano es para las bicis

Podrán llegar competidores nuevos y más llamativos vehículos urbanos, como los patinetes eléctricos, pero la reina del verano sigue siendo la misma que hace 50 y que hace 100 años. Un clásico que no pasa de moda y que ademés es ideal para pasear, un vehículo noble donde los haya: la bicicleta.

En una provincia como Castellón, que recibe decenas de miles de turistas durante los meses de julio y agosto, el alquiler de bicicletas se convierte en una opción para muchos de los veraneantes (que en la mayoría de los casos no pueden meter la bici en la maleta, aunque bien es cierto que se ven por la costa autocaravanas y furgonetas campers muy bien equipadas con sus respectivas bicis).

El verano, fecha clave

«Los meses de verano son los que mejor funciona el alquiler en nuestra tienda», explica el gerente de Ecokm Bikes, Miguel Pérez, uno de los establecimientos castellonenses que ofrece esta posibilidad en auge durante los últimos años. Pérez explica que ahora la gente que llega de vacaciones suele optar por alquilar, en vez de comprar. «Se trata de una opción muy interesante durante las vacaciones, para moverte por la playa por ejemplo», incide el gerente de esta tienda de Orpesa.

A diferencia del coche, la bicicleta sirve a muchos para evitar el pegajoso tráfico de los veranos en muchos pueblos de la costa. Además el ciclismo también se convierte, según apunta Pérez, en un plan por sí mismo. «Hay gente que nos la alquila para todas sus vacaciones. Pero la mayoría de gente nos alquila las bicis para un día, para tenerla durante ese día. Suelen decirnos que se quieren ir a hacer la Vía Verde, que en cuatro horitas la haces», comenta a Mediterráneoel dueño de la tienda orpesina. Precisamente la Vía Verde es el principal atractivo de esa zona de costa de la Plana Alta en el que el mar se fusiona con la montaña.

Menos publicitado

Pérez, también responsable de Ujibike en Benicàssim, subraya otro nicho turístico que, en Castellón, no está tan extendido como en otros lugares, según considera. Se trata del de las rutas ciclistas por puertos de montaña castellonenses. A pesar de ser una de las provincias más montañosas de España, lugares como la isla de Mallorca cuentan con mejor márketing e historia en cuanto a este tipo de turismo, que también emerge como opción para el alquiler diario, además de para los amantes del ciclismo por encima de todas las cosas (que son legión los fines de semana). «En Mallorca, por ejemplo, de energo a mayo está todo preparado para ese tipo de turistas. Hay hoteles enormes que se enfocan a este tipo de actividad del ciclismo, que aquí no los tenemos», cuenta Pérez.

Para Pérez, la provincia de Castellón tiene «a nivel de rutas» más opciones que Mallorca y «mejor geografía» para hacerlas.

Castellón Cycling

Fue por eso que, pensando en una apertura hacia ese sector de aficionados al ciclismo en carretera, la Diputación de Castellón lanzó una iniciativa en 2023, para lanzar las rutas ciclistas y así «posicionarse en el mercado» ofreciendo servicios especializados para aficionados y para profesionales, toda vez que ya hay equipos internacionales que han elegido Castellón para realizar sus entrenamientos.

Se trata de Castellón Cycling, que quiere «desestacionalizar» el turismo de bicicleta. «La provincia, siendo la segunda más montañosa de España, tiene su encanto para practicar este deporte», explica el vicepresidente de la Diputación y responsable del área Turística, Andrés Martínez.

Martínez, también alcalde de Peñíscola, incide en que el programa «engloba a empresas turísticas de alojamiento y hostelería, clubes deportivos y tiendas». El objetivo es «convertir Castellón en un hub potente», tal y como Miguel Pérez apuntaba que es Mallorca. «Queremos atraer turistas que practiquen el ciclismo durante todo el año», recalca Martínez.

Más alternativas

Miguel Pérez apunta que hay otras opciones que están de moda este año entre los turistas que visitan su tienda.

La bicicleta eléctrica, híbrido entre la bici clásica y la velocidad del patín, es una de ellas. Para el público más veterano, existen las scooters de movilidad. «También está en auge, son para gente con movilidad reducida. Hay gente que no puede disfrutar tanto de sus vacaciones si no es por estas scooters», destaca Pérez.