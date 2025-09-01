19 colegios de Castellón tendrán refuerzo en lectura tras los malos resultados de PISA

Los malos resultados del Informe PISA, la Conselleria de Educación implementará el Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora en 209 centros educativos de la Comunitat (164 de Educación Primaria y 45 de Secundaria) durante el curso 2025/26, con una inversión de más de 9,4 millones de euros. Por provincias, participarán en el programa 19 centros educativos de la provincia de Castellón, 124 de Alicante, y 66 de Valencia.

Según fuentes de la Conselleria, este programa de Refuerzo de la Competencia Lectora surge de la necesidad de tomar medidas tras los resultados registrados por España en el informe PISA 2022 en competencia lectora, que reflejan que el rendimiento en lectura estimado de España se sitúa en 474, por debajo del Promedio OCDE (476) y del Total UE (475). Otro dato significativo que muestra el informe es la brecha de género existente en el rendimiento lector: las chicas leen considerablemente más (487) que los chicos (462).

De Primaria a ciclos básicos

Por ello, el Programa de Refuerzo de la competencia lectora tiene como objetivo general mejorar el nivel de desempeño en competencia lectora del alumnado de Primaria, Secundaria Obligatoria y ciclos formativos de grado básico en los centros educativos de la Comunitat.

Concretamente, los objetivos específicos de este programa son: atender al alumnado de manera personalizada, trabajar la brecha de género en la competencia lectora, formar a los docentes en las metodologías del proceso de lectoescritura y en estrategias para el desarrollo competencial de la lectura en distintos soportes y asesorar y acompañar a los centros en el desarrollo de planes específicos de mejora de la competencia lectora.

39 puestos docentes

Con este fin, los 209 centros participantes en la Comunitat Valenciana recibirán formación y un acompañamiento y asesoramiento individualizado, a través de una red de asesores específicos del programa. Además, para implementar las diferentes actuaciones de refuerzo de la competencia lectora se han asignado un total de 132 puestos docentes adicionales para Educación Primaria y 699 horas adicionales en Secundaria (que equivalen a 39 puestos docentes).

Este programa de refuerzo de la competencia lectora se suma al de refuerzo de la competencia matemática en 277 centros educativos de la Comunitat Valenciana (205 de Educación Primaria y 72 de Secundaria) durante el curso 2025-2026, con una inversión de más de 21,7 millones de euros.