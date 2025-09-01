Castellón busca dueños para más de un centenar de villas de lujo

La gran mayoría de castellonenses sufre dificultades a la hora de comprar o alquilar una vivienda ante los precios disparados que se registran en el mercado inmobiliario por la alta demanda y la escasa oferta. Una problemática a la que, en cambio, resultan completamente ajenos unos pocos, que se mueven directamente por el mercado del lujo.

Castellón cuenta, en estos momentos, con una variada oferta para este tipo de compradores premium, al existir más de un centenar de inmuebles de uso residencial a la venta con un precio de partida que supera la barrera del millón de euros.

Hasta diez dormitorios y diseño destacado

El territorio provincial, en concreto, contabiliza 108 viviendas a la venta a partir de ese precio, según un reciente estudio del portal inmobiliario Idealista. Son, en su mayoría, chalets con piscina, aparcamiento privado, de tres a diez dormitorios, jardín, vistas e incluso algún que otro detalle arquitectónico singular.

La mayoría de las propiedades que buscan un nuevo dueño se encuentran concentradas en el litoral provincial. Benicàssim es la localidad con más oferta de lujo por ahora, con 34 viviendas disponibles. Peñíscola destaca también con 11, junto a Alcalà de Xivert, con siete en la zona de Alcossebre, o Vinaròs, también con siete.

Piscinas o vistas destacadas

Los interesados pueden encontrar disponible, por ejemplo, una villa de cuatro habitaciones con jardín y piscina en la zona de la playa dels Terrers de Benicàssim por 1..575.000 euros. En la urbanización El Balcó de Orpesa se ofrece otro chalet con unas imponentes vistas, tres plantas, piscinas y cinco habitaciones por 1.230.000 euros. Más al norte, en Peñíscola, se puede optar por otra villa con vistas al mar y al casco histórico, sin renunciar a piscina privada, barbacoa y aparcamiento por un precio de 1.150.000 euros.

Dentro del mercado del lujo también hay ofertas que solo son aptas para unos pocos. Dos de las viviendas tienen un importe superior a los tres millones de euros. Se trata de una majestuosa villa, construida en el 1940, en pleno paseo marítimo de Benicàssim, junto al Torreón, que a su vez fue dividida en tres apartamentos. Se oferta en 4 millones de euros.

También se ofrece, por 5,5 millones de euros, un chalet de tres plantas en Vinaròs, con 150.200 metros cuadrados de terreno, ocho dormitorios y una piscina olímpica de 50 metros.

El 0,2% de la oferta nacional

Castellón, con todo, apenas concentra el 0,2% de la oferta de lujo del territorio nacional. La vecina provincia de Valencia, en cambio, cuenta con el 2% de los inmuebles de este tipo disponibles, mientras que el peso de Alicante en el mercado premium respecto al conjunto del territorio nacional se dispara hasta el 11%.

Aún así Castellón supera a otros territorios como Zaragoza, Cáceres o Córdoba, con el 0,1%.