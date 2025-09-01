Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son

Manolo no ha subido este verano al pueblo.A los 84 años, su Párkinson ya no le permite estar solo en la casa familiar poco adaptada a sus necesidades. Pero en Castell de Cabres, el verano es sinónimo de superpoblación, con la Casa del Coño y casi todas las de la calle Mayor y la plaza llenas de juventud y las casas rurales funcionando a todo tren. Fácilmente, un municipio al que honra ser el más pequeño de Castellón y de toda la Comunitat Valenciana (y puede que en el top estatal), con 22 habitantes según el último padrón, puede llegar a rozar la barrera de los 100... o más.

Una frontera que no es solo una cifra, sino que esconde la realidad del Castellón vaciado, al que pertenecen los pueblos más pequeños de la provincia, 16 en total, en todas las comarcas del interior, de norte a sur, de Els Ports, al Baix Maestrat, el AltoMijares y el Alto Palancia.

Son las más castigadas por el fenómeno de la despoblación, del envejecimiento galopante y el crecimiento vegetativo negativo, con gente cada vez mayor, menos (o cero) niños, sin servicios (ni médico cada día, ni supermercado, ni bar, en algunos casos) ni infraestructuras y con la necesidad perenne de coger el coche para todo, algo que muchos ya no pueden hacer, con los hijos emigrados a la capital o a ciudades mayores en busca de oportunidades, sobre todo, laborales.

Los municipios, uno a uno

De mayor a menor población, Villanueva de Viver (98 habitantes) encabeza este ránking, en una especie de ruta 99 paralela a la creada por la Agencia Valenciana Antidespoblament en 2022 pra visibilizar a pie, en bicicleta, moto o coche, la riqueza de los pueblos que no superan los 100. Le siguen, según el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, Villamalur (97), Fuentes de Ayódar (95), Matet (91), Espadilla (89), Sacañet (77), Pavías (73), Vallat (71), Herbers (69), Vallibona (64), Villanueva de Viver (61), Torralba del Pinar y Fuente la Reina (59), Villores (53), Higueras (46), Palanques (34) y Castell de Cabres (22).

Con todo, Castellón suma tres de cada cuatro pueblos con menos de 100 habitantes de toda la Comunitat, 16 de 21. Los otros cinco son Puebla de San Miguel (51) y Sempere (29) en Valencia;y Benillup (99), Benimassot (96) y Famorca (44) en Alicante. Todos acarrean ese farolillo rojo que marca su viabilidad y futuro como pueblos.

Imagen de Palanques. / Mediterráneo

Todos ellos forman parte de un catálogo mayor, el de los 86 localidades de la provincia oficialmente amenazadas por el éxodo rural según la resolución del recientemente publicado Fondo de cooperación municipal para la lucha contra la despoblación, que suma este año 4,48 millones de euros en ayudas desde la Generalitat y la Diputación.

Y todos y cada uno ha ido variando su padrón, vecino arriba, vecino abajo, en una herida que empezó a fraguarse hace ya más de una década y que, como caso paradigmático, tiene a Espadilla, que pasó de un censo histórico en 2015 de 270 personas a 89 en el 2024.

Más mayores que jóvenes

Todo ello en un contexto poco halagüeño, en el que casi la mitad de municipios (46%) ha ido perdiendo población en 20 años, según un informe del Instituto Valenciano de Estadística, que refleja que 186 localidades valencianas tienen crecimiento demográfico negativo. De ellas, 63 son de Castellón.

Un último dato: en seis de cada 10 localidades (83), la cifra de mayores duplica la de los jóvenes. Alto Mijares (8,3%), Alt Maestrat (10,7), Els Ports (12,3) y Alto Palancia (13%) componen una franja interior sin apenas jóvenes. Y,una curiosidad, Villores e Higueras no tienen ningún vecino menor de 16.

Según el profesor de Geografía Humana de la UJI Javier Soriano «hay un cambio de tendencia, en la que los pueblos pequeños pierden más población por la emigración de sus vecinos que por las defunciones o la falta de nacimientos».