Madre Cándida, priora de las monjas carmelitas de Onda: «Nuestro trabajo en Perú se hizo imposible»

El antiguo monasterio de la Purísima Concepción de Onda ejerce, desde hace dos semanas, de nuevo hogar de las diez Carmelitas Descalzas llegadas desde Manchay (archidiócesis de Lima, Perú). Un viaje de fe de 9.800 kilómetros para llegar hasta tierras castellonenses, huyendo de la inseguridad física y jurídica que vivían, durante los últimos años, en el país sudamericano.

Tal como explica la Madre María Cándida de la Eucaristía, priora de la comunidad, en una entrevista concedid a la página web del Obispado de Segorbe-Castellón, «nuestro convento tenía un terreno destinado a una obra social que debía ayudarnos a mantenernos. Como carmelitas de clausura vivimos del trabajo de nuestras manos, pero poco a poco se hizo imposible la situación. Llegó un momento en que ya no se garantizaban las condiciones necesarias para vivir nuestro carisma de clausura. El Carmelo es silencio, oración y vida en comunidad, y todo eso se veía amenazado allí».

Las monjas llegaron a mediados de agosto a Onda. / Obispado de Segorbe-Castellón

Por eso, decidieron abandonar el monasterio de San José y Santa Teresa de Manchay. «Era difícil llevar la vida de clausura como nuestra vocación exige. Así, tras discernirlo en oración, pedimos al cardenal Carlos Castillo la posibilidad de un traslado.

Él nos apoyó desde el primer momento y facilitó los trámites, poniéndose en contacto con el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente. Gracias a su generosidad y a la buena disposición del obispo, hemos sido acogidas en esta diócesis», explica la madre Cándida.

Los trámites, que empezaron en el mes de marzo, se resolvieron con prontitud y, durante la primera quincena de agosto, pudieron viajar desde Perú hasta Onda. Sobre su vida en Manchay, la supriora de la congregación, la madre María Rocío del Niño Jesús, afirma que «allí hemos recibido cariño, apoyo y cuidado espiritual. No olvidamos la bondad de tantas personas que nos acompañaron y sostuvieron.

Aunque el traslado ha sido doloroso en lo humano, lo vivimos en la fe: en todo buscamos servir al señor y a su iglesia. Allí y aquí, lo que importa es seguir amando al señor con el corazón».

Pero el traslado no fue fácil. La madre Rocío explica que «no vinimos con maletas normales, sino con costales, para ahorrar peso y dinero. Llegamos a Madrid con mucha ilusión, aunque un poco cansadas, y después seguimos por carretera hasta Castellón. Nos recibieron con muchísimo cariño y eso nos dio mucha fuerza».

La fachada del antiguo monasterio de la Purísima Concepción de Onda. / Obispado de Segorbe-Castellón

En sus primeras semanas en Onda, las hermanas han recibido el apoyo y la calidez de la localidad castellonenses. «Las vecinas nos han traído higos, otras frutas, regalitos… Nos hemos sentido muy queridas y acompañadas. Estamos agradecidas por tanta cercanía», cuenta la madre Rocío.

La congregación también se muestra agradecida con la gestión de Casimiro López. «Nos ha abierto las puertas de su diócesis con tanta generosidad. Desde el primer momento nos hizo sentir acogidas, y hoy nos sentimos parte viva de esta iglesia diocesana. Él ha sido instrumento de la providencia para que podamos continuar nuestro camino carmelita en tierras de Castellón», señala la madre Rocío.

Un espacio por adaptar

El lugar que las acoge había albergado, hasta 2022, a las Clarisas de la Purísima Concepción, por lo que el monasterio tiene un marcado carácter franciscano. «No hay rejas en el coro, ni torno, y hay mucha visibilidad hacia el exterior. Para nosotras, como Carmelitas, es importante adaptar poco a poco estos espacios, porque nuestra clausura es más estricta y necesitamos un recogimiento mayor», comenta la madre Rocío.

Una imagen del interior del convento. / Obispado de Segorbe-Castellón

La espiritualidad carmelitana tiene en la oración su centro vital. Como explica la priora, «todo nuestro día gira en torno a la oración. Cocinamos rezando, trabajamos rezando. Oramos por los sacerdotes, por las familias, por la Iglesia entera. Incluso por quienes nunca nos conocerán. Es un misterio precioso: sostener desde la clausura a quienes están fuera».

«La vida contemplativa significa para nosotras un holocausto de amor a Dios, entregarnos del todo, porque el señor se entregó por nosotros del todo», explica la superiora. Y la madre Cándida concluye que «sin la oración no hay salvación. El señor nos ha llamado a ser intercesoras en silencio. Nuestra vida oculta es fecunda porque todo lo ofrecemos por la Iglesia».