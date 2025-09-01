86 personas han muerto por calor este verano en Castellón
En la Comunitat ascienden desde el 1 de junio a 391
EFE
Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden ya a un total de 391, de las que 29 se han producido durante la última semana.
Del 1 de junio al 24 de agosto de 2025, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 3.644 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 391 de ellos en la Comunitat Valenciana.
Por provincias, Alicante sigue siendo la que registra cifras más altas de fallecimientos, con 269 (26 en la última semana), seguida de Castellón, con 86 (2 la última semana) y Valencia, con 36 (1 la última semana).
Del total de fallecimientos en la Comunitat Valenciana desde el 1 de junio, 32 se han producido en junio, 155 en julio y 204 agosto. Además, 211 son hombres y 181 mujeres, según los datos del MoMo.
La mayoría de fallecimientos se ha producido durante la semana 34 del año (del 18 al 24 de agosto), con 112 fallecimientos por altas temperaturas; seguida de la semana 27 (entre el 30 de junio y el 6 de julio) y la semana 33 (del 11 al 16 de agosto), ambas con 59 óbitos.
En la semana 28 (del 7 al 13 de julio) murieron 52 personas por esa causa; en la semana 30 (del 21 al 27 de julio) fallecieron 35 personas, y en la semana 35 (18 al 24 de agosto) perdieron la vida 29 personas debido a la temperatura.
Los días con más fallecidos por calor durante este verano han sido el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día; el 17 de agosto, con 16 fallecimientos; el 22 de agosto, con 15, y el 23 de agosto, con 12.
Más fallecimientos con respecto a 2024
La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 (del 1 de junio al 31 de agosto) fueron 262 en la Comunitat Valenciana, 127 de ellos correspondientes a mujeres y 135 a hombres.
Por provincias, Alicante registró en ese período del año pasado 213 muertes por este motivo, Castellón 34 y Valencia 14, según los datos del MoMo.
