Casi uno de cada tres bebés nacidos en Castellón es de madre extranjera

Si la semana pasada los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dejaron patente que la inmigración continúa tirando del aumento de población en la provincia de Castellón, también los bebés nacidos de madres extranjeras están compensando las cifras cada vez más reducidas de partos de españolas.

De hecho, el progresivo descenso en la natalidad de las madres españolas en la provincia ha llevado a que los hijos de madres extranjeras representen ya el 29,04% del total, es decir, casi uno de cada tres nuevos bebés que nacieron durante el pasado 2023, último año del que tiene cifras definitivas el INE.

Nacimientos de madres españolas y extranjeras en Castellón en 2023. / Alba Crespo

Las madres españolas continúan siendo mayoría, más del doble que las extranjeras, pero a lo largo de la última década el descenso en la natalidad nacional ha sido progresivo, desde los 4.063 niños y niñas que nacieron en el 2013, hasta los 2.985 del 2023, primer año en el que se bajó de los 3.000. El mayor descenso se produjo en 2020, con 3.060, es decir, 276 bebés menos que en 2019.

Mayor estabilidad

El número de nacimientos de madre extranjera, en cambio, se mantiene más estable durante la última década, siempre un poco por encima del millar. En este periodo la tendencia también era a la baja, pasándose de 1.407 nacidos en 2013 a 1.008 en 2021, pero al año siguiente cambió esta tónica para incrementarse hasta los 1.162 nacidos y en 2023 alcanzar los 1.221, volviendo a cifras similares a las de 2015, cuando nacieron 1.226 bebés.

Por tanto, al mantenerse más o menos estables los nacimientos de madre extranjera y continuar decreciendo los de madre española en una tendencia que no parece que vaya a cambiar, los bebés con madre extranjera han ido representando una mayor parte del total, habiendo pasado de suponer en 2013 el 25,72%, es decir, uno de cada cuatro bebés, al 29,04% del 2023, casi uno de cada tres.

Y si volvemos la vista mucho más atrás hay que recordar que en 1996 solo suponían el 4%.

El psicólogo clínico Carlos Hidalgo apunta sobre las mayores tasas de natalidad de las mujeres extranjeras en Castellón: «Aquí muchas parejas españolas optan por tener como mucho un hijo y ahí se plantan, mientras que quienes vienen de otros países suelen tener un mínimo de dos». Así, añade: «Ellos están acostumbrados a otra manera de vivir, más vinculada al modelo de familia tradicional con más hijos, y aquí, como ellos consideran a España como el primer mundo, ven más oportunidades para salir adelante entre todos», concluye.

Nacimientos por nacionalidad de madre. / Alba Crespo

Por lo que respecta a las nacionalidades extranjeras que más nacidos aportan, cabe señalar que en 2023 solo tres de ellas reunían a 788 de los 1.221 totales. La más fecunda fue Marruecos, con 351, seguida de Rumanía con 262 y Colombia con 175, situándose ya a gran distancia Pakistán con 44 y Venezuela con 40.

Tendencias opuestas

Rumanía y Colombia presentan tendencias contrapuestas, a diferencia de Marruecos, que si bien baja con respecto a los 420 nacimiento de 2022, se ha mantenido más o menos estable en la última década, moviéndose siempre en cifras superiores a los 300 bebés.

Rumanía, la colonia extranjera más estable en Castellón, presenta una tendencia claramente a la baja, en la misma línea de las madres nacionales, debido a que una parte de los rumanos que llegaron a principios de este último siglo han regresado a su país de origen. Así, con un descenso constante, Rumanía ha pasado de aportar 541 nuevos vecinos en 2013 a menos de la mitad, 262, en 2023.

Sudamérica

En cambio, Colombia ha crecido en los últimos tres años, pasando de 56 bebés en 2021 a 103 el año siguiente y 175 en 2023, tras haberse mantenido en los años anteriores en torno a los 30 nacimientos.

El mismo camino sigue otro país sudamericano, Venezuela, que con 40 nacimientos en 2023 no solo tuvo el mayor crecimiento en la última década, con 15 bebés más que el año anterior, sino que cuadruplicó las cifras de diez años atrás, una decena de nacimientos que se mantuvieron como referencia hasta un primer gran salto, de los 10 bebés de 2018 a los 22 del 2019, para dar otro en el 2023.