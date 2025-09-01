El trips ataca de nuevo a la naranja: «Hay decenas de brotes afectados»

Se llama Scirtothrips aurantii, es de color amarillo y apenas mide un milímetro. Y aunque para su identificación es necesario recurrir a un microscopio, el trips sudafricano ya se ha convertido en un importante quebradero de cabeza para los citricultores. Desde que en julio del 2024 se confirmara su presencia en una finca de naranjos de Castellón, se ha ido expandiendo por prácticamente todos los municipios de la Plana Alta y Baixa, pero es en esta época del año cuando esta plaga multiplica su presencia en el campo.

La voz de alerta la acaba de lanzar la Unió Llauradora i Ramadera. En los últimos días, y coincidiendo con una leve bajada de las temperaturas, el trips sudafricano ha empezado a tener unas poblaciones mucho más altas, afectando a las brotaciones. «Está ocurriendo lo mismo que el año pasado y la presencia de este trip es clara en muchísimas explotaciones de la comarca de la Plana», apunta Carles Peris, secretario general de esta organización agraria.

Imagen del insecto. / Mediterráneo

El trips vuelve a atacar con fuerza y lo peor de todo es que, hoy por hoy, resulta prácticamente imposible plantarle cara. «Para hacerlo el agricultor tendría que hacer un tratamiento cada cinco días alternando varias materias activas, algo que es absolutamente inviable por el alto coste que supondría», explica Peris, que añade que las últimas brotaciones se van a dar por perdidas. «Hacer un control efectivo de esta plaga solo es viable en plantaciones jóvenes, en las fases iniciales de crecimiento», añade.

La parte positiva es que el trips está afectando poco a la fruta. «Si un año tenemos un invierno seco la plaga podría crearnos problemas», argumenta.

La presencia del trips sudafricano vuelve a preocupar a los productores de naranjas y mandarinas a pocas semanas del inicio de la campaña y la Conselleria de Agricultura también ha constatado que en los últimos días la población de Scirtothrips aurantii se ha multiplicado. El último informe de seguimiento, fechado el 29 de agosto, revela que el porcentaje de brotes infestados por esta plaga en las parcelas de Vila-real donde se hace un seguimiento ha pasado del 30 al 70% en el último mes.

Originario de países como Sudáfrica y Yemen, el Scirtothrips aurantii llegó a España en 2020. Este trips causa daños tanto en frutos como en hojas jóvenes. En el caso del fruto, ataca sobre todo a la naranja cuando aún es pequeña. Le ocasiona una amplia cicatriz alrededor del pedúnculo que se va ensanchando hasta que, finalmente, queda sin valor comercial.