La aceleradora del CEEI y la Diputación de Castellón refuerza a nuevas empresas en su lanzamiento internacional

El programa de aceleración empresarial Órbita, iniciativa que desarrolla el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) junto a la Diputación de Castellón y que se ha convertido en una de las aceleradoras de referencia en España, continúa consolidando su papel como motor del emprendimiento innovador en la provincia a través del lanzamiento internacional de nuevas empresas.

La actual edición, entre sus startups seleccionadas, cuenta con Brambas, la firma de calzado barefoot sostenible fundada por Marta Almodóvar y Óscar Velasco que en apenas diez meses ha superado el medio millón de euros de facturación gracias al éxito de sus campañas de crowdfunding.

"Dar un salto"

“La respuesta de nuestra comunidad ha sido abrumadora, pero sabemos que para consolidarnos en los mercados europeo y americano necesitamos dar un salto en estructura, procesos y estrategia. Por eso estamos muy ilusionadas con nuestra participación en Órbita y con el trabajo que estamos haciendo en el programa”, explica la cofundadora de Bramba, Marta Almodóvar,

La iniciativa en la que participan, dirigida por Paloma Delgado y liderado por Asier Basterretxea, ofrece a empresas con alto potencial un acompañamiento intensivo que combina mentoring especializado, formación estratégica y conexión directa con inversores, dotando a los proyectos seleccionados de herramientas prácticas para crecer de manera sólida y sostenible. Su enfoque diferencial radica en la atención individualizada, lo que permite adaptar cada itinerario a las necesidades reales de las startups.

Atención individualizada

“Nos atrae especialmente la atención individualizada, es como un traje a medida, y la calidad de los mentores, que nos están ayudando a tomar mejores decisiones estratégicas y a preparar bien a Brambas para dar el salto internacional que queremos”, afirma el cofundador y director de operaciones de la marca, Óscar Velasco.

Con 26 referencias previstas para final de año, Brambas encara una fase decisiva de crecimiento, apoyada por el ecosistema de innovación que impulsa la aceleradora Órbita. Una apuesta que no solo potencia la competitividad de las empresas emergentes, sino que también refuerza el posicionamiento de la provincia como un hub de emprendimiento de referencia en el ámbito nacional.