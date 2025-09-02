El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha

El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del pago por el uso de su aparcamiento, lo que supondrá dejar atrás la gratuidad que disfrutan todos los usuarios hasta este momento.

Aerocas, según señalan fuentes de la infraestructura, avanza en este sentido después de haber adjudicado ya formalmente el contrato de gestión y explotación del parking el pasado 14 de agosto. Tal y como avanzó este periódico entonces, las firmas castellonenses Casva Control y Casva Seguridad, ambas del grupo Simetría, serán las encargadas de la prestación del servicio al presentar la oferta más ventajosa en el proceso de licitación.

El objetivo

Como han venido explicando los gestores de la dotación aeroportuaria, la medida pretende racionalizar el uso del aparcamiento, impulsando sobre todo la rotación de vehículos debido al auge de usuarios de la infraestructura.

Y es que, según los últimos datos disponibles, el aeropuerto batió en julio su récord mensual de usuarios con 41.433, a la vez que subió un escalón en la clasificación nacional al superar a 18 instalaciones gestionadas por la empresa pública Aena en el acumulado anual, con 176.779 pasajeros.

Los detalles

Aerocas concretó que tiene previsto poner en marcha el cobro por el estacionamiento de vehículos hacia finales de este mismo mes. Sobre las tarifas que se aplicarán, la primera media hora de uso del aparcamiento será gratuita, facilitando de esta forma la llegada y recogida de viajeros, mientras que el importe máximo diario quedará fijado en seis euros durante los primeros 14 días. No obstante, a partir del día 15, la tarifa se duplicará atendiendo a la meta de potenciar la rotación.

La puesta en marcha del cobro por el uso traerá consigo la instalación de barreras adicionales en los accesos o una plataforma de reservas on line.