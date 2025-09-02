El Camino del Cid, historia viva sobre dos ruedas

El Camino del Cid, uno de los grandes itinerarios culturales de España, encuentra en la provincia de Castellón uno de sus tramos más ricos y sorprendentes de su recorrido. Inspirado en las gestas de Rodrigo Díaz de Vivar, este recorrido combina historia, paisaje y aventura a lo largo de más de 2.000 kilómetros que atraviesan ocho provincias. Castellón aporta al itinerario un entorno diverso, cargado de valor estratégico y con un patrimonio medieval que todavía hoy se percibe como una presencia activa.

La ruta por tierras castellonenses discurre entre sierras abruptas, valles interiores y pueblos que conservan toda su fisonomía histórica. A lo largo del recorrido, el viajero se adentra en enclaves detenidos en el tiempo, donde la arquitectura defensiva, las iglesias románicas o las murallas medievales continúan formando parte de la vida cotidiana de estos pueblos.

El interior de Castellón destaca por su variedad orográfica. Comarcas como el Alto Palancia, el Alto Mijares o el Maestrat ofrecen un paisaje cambiante que transita en pocos kilómetros de escarpadas montañas a llanuras cultivadas. En los últimos años, la ruta del Camino del Cid se ha adaptado para ser recorrida en bicicleta, lo que amplía su atractivo a un perfil de visitante activo, tanto nacional como internacional.

Las opciones abarcan desde recorridos de montaña hasta tramos asfaltados y caminos de grava. En Castellón, las rutas BTT cruzan parajes de gran belleza en el Maestrat y Alt Millars, con itinerarios exigentes que enlazan pueblos históricos con entornos de alto valor ecológico.

Por otra parte, quienes prefieren la bicicleta de carretera encuentran en las vías secundarias castellonenses un trazado accesible y cómodo, con etapas bien conectadas y servicios pensados para el cicloturismo.

Aventura entre montañas

El itinerario de bicicleta de montaña está diseñado para quienes buscan recorrer tramos naturales, con una mezcla de caminos rurales, senderos, pistas forestales y pasos técnicos. En la provincia de Castellón, esta modalidad cobra especial protagonismo por el carácter montañoso del territorio y la riqueza paisajística del Maestrat y Alt Millars. Unos escenarios perfectos para recorrer en etapas y disfrutar del deporte y la naturaleza.

Entre las rutas más destacadas se encuentran la denominada La Conquista de Valencia que corresponde al tramo entre Teruel y Valencia. Se trata de un recorrido que atraviesa Castellón de norte a sur, pasando por localidades como Jérica, Segorbe y Montanejos. Está adaptada para bicicletas de montaña con desvíos respecto al trazado senderista en tramos con mayor dificultad técnica. Sin duda, uno de los tramos más espectaculares de la ruta que no deben perderse los amantes de la historia, el arte y la naturaleza.