Música, tigres, sorteos y mucha expectación han protagonizado la inauguración oficial del nuevo referente comercial en Castelló: Demu Casa, el mayor bazar de toda la provincia (más de 5.000 m2), que ha abierto sus puertas en la Ciudad del Transporte (en la avenida Lairón, esquina con calle Turquía).

Más de 300 personas, entre representantes institucionales, proveedores, empresarios, familiares, amigos y público en general, han acudido a la cita y han abarrotado las instalaciones en su primer día de apertura. En solo 40 minutos han agotado las exclusivas "Mystery Box", cajas sorpresa con obsequios de alto valor, y la participación en los sorteos ha sido masiva.

Demu Casa inaugura su nueva tienda insignia en Castelló / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel Blanco

Éxito rotundo

Sin duda, todo un éxito que se prolongará también durante esta semana (del 2 al 9 de septiembre) en la que Demu Casa organiza actividades especiales para celebrar su llegada a Castelló. Uno de los grandes atractivos es una ruleta de la fortuna en la que cada participante ganará un premio seguro. Solo será necesario realizar una compra mínima de 16 euros para participar.

Entre los premios se encuentran sillas gaming, cintas de correr, auriculares, peluches, juguetes y gadgets electrónicos.

Espectáculo

El acto de inauguración ha contado con música, un espectáculo de tigres chinos y un ágape para los asistentes. Además, se ha habilitado un cartel en el que han podido escribir sus mejores deseos para este nuevo reto comercial.

Con más de 5.000 metros cuadrados de superficie comercial, este espacio destaca su amplia oferta de productos y servicios. Además, el establecimiento pone a disposición de los clientes un amplio aparcamiento gratuito y mantiene un horario ininterrumpido de 10.00 a 22.00 horas para facilitar las compras a cualquier hora del día.

Todo en un solo lugar

Demu Casa se posiciona como un espacio pensado para que los clientes encuentren todo lo que necesitan sin tener que recorrer diferentes tiendas. Desde papelería, material escolar y mochilas, hasta cortinas, menaje de cocina y baño, decoración y artículos de limpieza, pasando por herramientas de ferretería y, recientemente, una nueva sección de mobiliario para el hogar.

El catálogo incluye también productos de juguetería, mascotas, electricidad, disfraces, moda y accesorios, con una notable presencia de artículos para el hogar tanto funcionales como decorativos. Este enfoque integral convierte a Demu Casa en un punto de referencia para las compras del día a día, así como para ocasiones especiales.

Espacios temáticos y novedades semanales

El nuevo bazar se adapta a las distintas épocas del año mediante zonas temáticas dedicadas a festividades como Halloween o Navidad. Además, incorpora un espacio de alimentación en el que es posible adquirir desde productos básicos hasta comida oriental, ampliando así la experiencia de compra.

Uno de los elementos distintivos del concepto Demu Casa es la constante renovación del surtido, con nuevos productos cada semana, lo que garantiza que cada visita sea diferente. A esto se suman ofertas semanales, precios de fábrica y promociones especiales, pensadas para atraer tanto a nuevos clientes como a quienes ya conocen la marca.

Una propuesta diferencial

Más allá de su gran tamaño, Demu Casa apuesta por una combinación equilibrada entre precio y calidad, gracias a la cuidada elección de proveedores. La atención al cliente es otro de sus pilares: el personal ofrece un trato cercano y enfocado en satisfacer las necesidades reales de quienes visitan el local.

Como parte de su compromiso con la comunidad, la tienda también dispone de descuentos especiales para familias numerosas, reforzando así su vocación de servicio inclusivo y accesible.

Un proyecto con recorrido

La apertura de esta tienda en Castelló forma parte de un ambicioso plan de expansión. Con este nuevo punto de venta, Demu Casa suma ya seis establecimientos en la Comunitat Valenciana, con presencia en Alicante, València y ahora también en Castellón.

La empresa cuenta con una década de experiencia en el sector, lo que le ha permitido consolidar una estructura sólida, alianzas de confianza con proveedores y tiendas que oscilan entre 2.500 y 6.500 metros cuadrados de superficie comercial.