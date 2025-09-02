La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por el municipalismo con más de 3 millones en convenios

La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por el municipalismo con más de 3 millones de euros destinados a convenios singulares en el presente ejercicio dentro del "compromiso por solucionar los problemas, garantizar recursos e igualar las oportunidades en todo el territorio".

Así lo ha explicado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ha visitado este martes Argelita con el objeto de anunciar el convenio de colaboración con el ayuntamiento para urbanizar la zona industrial y atraer nuevas oportunidades de negocio al municipio. "En el equipo de gobierno provincial trabajamos para crear recursos útiles a nuestros pueblos y vecinos, y esta actuación, para la urbanización de terreno destinado a polígono industrial, supondrá un antes y un después para este pequeño municipio del Alto Mijares”, ha destacado.

Integrar la zona industrial de Argelita

Barrachina ha incidido en que este nuevo convenio de colaboración posibilitará integrar esta zona clasificada como industrial con el entorno urbano de la población para que aporte un tejido de servicios que fortalezcan la economía local con la dotación de parcelas para uso industrial. En concreto, se contempla que la institución provincial destine un total de 81.000 euros para urbanizar la zona industrial. Durante la actuación, se pondrá especial atención en la ejecución del entramado de redes públicas necesarias para el uso del espacio.

Para ello, se gestionarán los accesos desde la vía pública actual, generando un nuevo viario que une este con la parcelación de los terrenos, el viario rodado y peatonal, el alumbrado público y basuras. Asimismo, también se tramitarán los servicios de redes de saneamiento, agua y electricidad, que darán servicio a parcelas, el acondicionamiento del perímetro del polígono industrial y la consolidación de las zonas verdes. Una actuación “clave” que, sin duda, supone un avance claro para “mejorar el futuro de Argelita, crear territorio y promover la creación de nuevas empresas”, ha subrayado la presidenta de la institución provincial.

Impulso al crecimiento económico

La presidenta ha incidido en que “la futura urbanización fomentará el crecimiento económico, atraerá inversiones y creará nuevas oportunidades de empleo no solo en el municipio, sino en toda la comarca”.

“Invertimos y mejoramos los servicios de nuestros 135 municipios con el objetivo de construir un futuro mejor para todos los vecinos y vecinas de Castellón”, ha destacado la dirigente provincial. En este sentido, Marta Barrachina ha mostrado el compromiso de la Diputación de Castellón por “promover desarrollo y oportunidades en el interior de Castellón para conseguir un impacto social y económico muy positivo para los todos los pueblos”.

"Desde la Diputación de Castellón vamos a seguir reforzando la escucha activa, trabajar codo con codo con los alcaldes y alcaldesas para conocer y atender sus demandas y necesidades con el fin de fortalecer nuestra provincia y que el crecimiento, desarrollo, progreso y futuro llegue a sus 135 municipios”, ha concluido