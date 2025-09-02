Marie Claire, en el 'desguace': venden las máquinas y los pantis se liquidarán en mercadillos

Marie Claire, la centenaria fábrica de Vilafranca que bajó definitivamente la persiana el pasado mes de marzo, entra en la que seguramente será su última fase: el desmantelamiento. El administrador concursal tanto de la textil como de For Men, la mercantil madrileña que se hizo con el control de la unidad productiva y acabó renunciando tras cinco meses de impagos a la plantilla, ha empezado a vender los activos. De momento, una empresa se ha quedado con parte de la maquinaria y otra compañía, esta vez española, lo ha hecho con el estoc de pantis, que serán vendidos en los mercadillos.

Del total de activos de Marie Claire, cuantificados en algo más de 15 millones de euros, la maquinaria de la textil tiene un valor de 4.167.042 euros, según consta en el inventario de bienes y derechos de la administración concursal. Ahora, y según ha podido saber este periódico, una parte de esta maquinaria ha sido adquirida por una compañía de capital extranjero, mientras que hace tan solo unas semanas la mayoría del estoc de medias fue adjudicado mediante subasta pública a un mayorista nacional que los distribuirá entre los vendedores ambulantes. O dicho de una manera más directa: los últimos pantis de la histórica Marie Claire acabarán en los mercadillos a precio de saldo.

El dinero que la administración concursal ha sacado de la venta de esos activos (las naves de Vilafranca que ocupaba la empresa volverán a su anterior propietario, la compañía Calpe Invest) se destinará, previsiblemente, al pago de parte de la deuda millonaria que la mercantil mantiene, entre otros, con la Seguridad Social, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o la Generalitat valenciana, que entre 2019 y 2022 recibió cerca de 24 millones de euros en préstamos en condiciones muy ventajosas.

Con la mirada en el Fogasa

Quienes tampoco han visto un euro de For Men son los trabajadores. Pese a que en mayo, y a través de tres sentencias, los juzgados de lo Social número 2 y tres de Castellón dieron la razón a la plantilla y condenaron a la mercantil madrileña a pagar unos cinco millones en concepto de atrasos salariales e indemnizaciones por despidos improcedentes, los 71 profesionales aún no han cobrado nada. «Menos mal que tenemos el subsidio por desempleo. De For Men no hemos recibido absolutamente nada y hay compañeros a los que, según la sentencia, se les adeuda más de 100.000 euros», explica un extrabajador de Marie Claire.

La plantilla está pendiente ahora de que For Men declare su insolvencia o directamente lo haga la justicia, una vez haya examinado sus cuentas y haya comprobado que carece de bienes. Cuando eso ocurra, los trabajadores podrán recurrir al Fogasa, organismo que se hará cargo de una parte de los impagos de las deudas y de las indemnizaciones. «Todos tenemos claro que más pronto que tarde nos tocará llamar a la puerta del Fogasa. Ángel Pío está desaparecido y su empresa, también. Ha sido todo un pufo», lamenta otro exprofesional.