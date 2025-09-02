Los robots toman el quirófano en Castellón: la cirugía robótica gana terreno

Los robots han llegado para quedarse en multitud de áreas de la vida y la medicina es una de las que se palpan más ventajas en el día a día en Castellón. Dos de cada tres cirugías de la obesidad se practican con el robot Da Vinci en el Hospital General de Castellón, una maquinaria que se puso por primera vez en marcha en este centro hospitalario de la provincia en el año 2023. «La cirugía robótica para las intervenciones de obesidad está ganando terreno en los quirófanos del Hospital General de Castelló. Así se desprende del balance anual de 2024, en el que dos de cada tres operaciones bariátricas fueron asistidas por Da Vinci», indicaron desde la Conselleria de Sanitat respecto a este hito.

José Manuel Laguna, jefe del Servicio de Cirugía, resalta que «la cirugía robótica ofrece ventajas tanto para el paciente como para el profesional, ya que favorece la recuperación al ser una técnica menos agresiva. Además, ofrece al especialista mayor exactitud y precisión en los movimientos y una alta calidad de visión del campo quirúrgico». Durante todo el pasado ejercicio se realizaron 64 intervenciones bariátricas: 43 guiada por el robot y las 21 restantes realizadas con laparoscopia.

Castellón, provincia pionera en la Comunitat

Y es que Castellón fue la provincia pionera al ser el Hospital General de Castellón el primer centro público de la Comunitat Valenciana en realizar cirugía de la obesidad asistida por robot, en enero del 2023, gracias a su dilatada experiencia en intervenciones bariátricas laparoscópicas.

A través del equipo Da Vinci se han incorporado recientemente, como novedad, en la cartera de servicios, las reintervenciones de bariátrica con este sistema.

Una operación que va a más

En los últimos 23 años los problemas con la obesidad han disparado la cifra de intervenciones de cirugía bariática para reducir el estómago por razones de salud, con 3.404 operaciones realizadas en la provincia de Castellón. Por un lado, en el Hospital General, de Castelló, desde el año 2002, se han llevado a cabo mejoras para los pacientes a través de 1.385 intervenciones realizadas. A estas hay que sumar las que se han llevado a cabo en el Hospital de la Plana, en Vila-real, que se incorporó a ofrecer este servicio en el año 2019, con 165 intervenciones realizadas en el balance desde los comienzos.

Si se toma como referencia el último ejercicio con datos, en Castellón se han llevado a cabo en el 2024 un total de 35 intervenciones de cirugía bariátrica en el Hospital de la Plana y el doble, 64, en el General: 99 en la provincia.

Clave para evitar la mortalidad

La cirugía bariátrica está indicada para personas de 18 a 60 años con un índice de masa corporal (IMC) superior a 35, aunque su fin no es estético, sino que busca dar respuesta a complicaciones asociadas a la obesidad y que pueden causar la muerte del paciente: diabetes, hipertensión, síndrome de apnea del sueño o enfermedades cardiovasculares. En la Comunitat se estima que un 30% de población adulta es obesa, por lo que cada vez este problema irrumpe más en las consultas médicas.