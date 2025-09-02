El fin del verano trae un incremento del paro en Castellón

El fin del verano, y su incidencia en el sector servicios, ha hecho que el número de personas desempleadas en Castellón aumentara en 344 el pasado mes, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo. De esta manera, la cifra de demandantes de empleo en la provincia se sitúa en 31.987.

Por sectores, únicamente baja el paro en agricultura (-35). Subió en servicios (265), construcción (57), industria (49) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (8). La variación porcentual mensual en el incremento del desempleo en Castellón es del 1,09%, un poco por encima de la media nacional (0,91%).

A nivel nacional, el paro aumenta en 21.905 personas, un incremento similar al del año anterior que fue el más bajo en un mes de agosto desde 2016, destacan desde el Ministerio.

Por sectores económicos, el paro registrado desciende respecto al mes de julio en el sector de Agricultura en 1.849 personas (-2,36%) y también entre el colectivo Sin Empleo en 3.458 personas (-1,53%). Sube en Construcción 2.745 (1,55%), Industria 2.775 (1,49%) y Servicios 21.692 (1,25%).

El paro por sexo y edad El desempleo femenino aumenta en 11.748 mujeres (0,80%) respecto al mes de julio y se sitúa en 1.471.731.