El análisis del paro en Castellón en agosto: fin de contratos...y lo que viene

Los datos del paro registrado en agosto traen una de cal y otra de arena. Castellón se sitúa en 31.987 demandantes de empleo inscritos en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), 344 más respecto a julio (+1,09%), especialmente, en el sector servicios al finalizar muchos de los contratos de refuerzo estival de la campaña de verano. De hecho, solo baja en agricultura.

Con todo, la afiliación en la provincia sufre un retroceso de 1.338 personas en la provincia pero es muy superior al escenario de hace un año: son 260.659 en el conjunto del sistema, lo que supone 5.115 castellonenses más.

Por sectores, únicamente baja el paro en agricultura (-35). Subió en servicios (265), construcción (57), industria (49) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (8). La variación porcentual mensual en el incremento del desempleo en Castellón es del 1,09%, un poco por encima de la media nacional (0,91%).

Valoración de CCOO y UGT en Castellón

Los sindicatos valoran que la estadística refleja el comportamiento «habitual» del mercado laboral al concluir el verano. El secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, señala que «el grueso de los contratos que concluyen en agosto pertenecen al sector servicios y terminan por la estacionalidad del turismo, aunque también finalizan otros como los del ámbito de la educación. En general, son situaciones que afectan a muchos jóvenes menores de 25 años con empleos estivales que se terminan». «Uno de los objetivos debe ser perseguir que se creen mejores contratos», indica.

En cualquier caso, Fernández remarca que «la afiliación interanual es buena, lo que prueba que la economía de Castellón se está abriendo paso pese a la dificultosa coyuntura internacional».

Paro de agosto en Castellón por sectores. / Mediterráneo / Alba Crespo

Por su parte, Vicente Chiva, responsable de UGT Castellón, considera que «la valoración del paro es positiva, en cuanto a que la afiliación registra una buena evolución y agosto es un mes marcado por la estacionalidad de los contratos de verano». Sobre la industria cerámica castellonenses, apunta que entra en un último trimestre laboral de este 2025 «como un sector que se está estabilizando, pese al contexto de fuerte competitividad internacional, sobre todo, de la India».

Reacción de la patronal

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) resalta que «la Comunitat, en términos intermensuales, es de aquellas donde el paro ha subido y la afiliación a la Seguridad ha bajado. De Castellón, dice que el alza mensual del paro supera la media nacional; pero la anual en las tres provincias baja a mayor velocidad que la media nacional. «A la vista de estos datos, desde la CEV queremos reiterar que el mantenimiento del empleo debe ser la prioridad en un contexto de incertidumbre económica, los elevados costes laborales y la baja productividad. El anuncio de subida del SMI solo da más incertidumbre a las empresas».

Comparativa del desempleo en Castellón y España, en un mes, y en un año. / Mediterráneo / Alba Crespo

Desde la Generalitat, el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, indica que «es la cifra de paro más baja en un agosto desde el 2008». Y en el Gobierno central, los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social, Borja Suárez, achacan a la estacionalidad propia de agosto el alza del paro. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subraya que con todo el alza es un 34% inferior a la subida media del paro en 24 años.

Un nuevo modelo para el futuro La secretaria de Empleo de UGT-PV en la Comunitat Valenciana, Pilar Mora, expone, tras conocer los datos del paro de agosto, la «excesiva dependencia» del mercado laboral de un turismo «cuyo modelo hay que revisar hacia uno más sostenible y de mayor calidad que genere empleo estable y apostando por un modelo productivo con más inversión en I+D y sectores emergentes».

Desde CCOO nacional, Carlos Gutiérrez insta a «profundizar en transformar el modelo productivo para reducir el empleo estacional».

Radiografía en España

A nivel nacional, el paro aumenta en 21.905 personas, un incremento similar al del año anterior que fue el más bajo en un mes de agosto desde 2016, destacan desde el Ministerio.

Por sectores económicos, el paro registrado desciende respecto al mes de julio en el sector de Agricultura en 1.849 personas (-2,36%) y también entre el colectivo Sin Empleo en 3.458 personas (-1,53%). Sube en Construcción 2.745 (1,55%), Industria 2.775 (1,49%) y Servicios 21.692 (1,25%). El paro femenino aumenta en 11.748 mujeres (0,80%) respecto al mes de julio y se sitúa en 1.471.731.