Aena tilda al aeropuerto de Castellón de "símbolo del despilfarro" en su guerra con Ryanair y choca con el Consell

El nuevo choque ocurrido este miércoles entre la empresa pública estatal encargada de la gestión de los aeropuertos, Aena, y la aerolínea de bajo coste Ryanair ha terminado por salpicar al aeropuerto de Castellón.

Ryanair, esta mañana, ha anunciado que reducirá su capacidad para la temporada de invierno de este año en un 41% en aeropuertos regionales españoles y en un 10% en las Islas Canarias, suponiendo la pérdida de más de un millón de plazas durante la temporada, como reacción a lo que considera "tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena".

En concreto, del millón de plazas a recortar, 600.000 serán con origen o destino en aeropuertos regionales (Santiago, Vigo, Tenerife Norte, Zaragoza, Santander, Asturias y Vitoria) y 400.000 en Canarias (en su temporada alta). En conjunto supondrán la cancelación de 36 rutas.

Eddie Wilson, CEO de Ryanair, ha afirmado que "la decisión de Aena y sus accionistas (incluido el Gobierno español) de aumentar en un 6,62% las tasas aeroportuarias, ya de por sí poco competitivas, el próximo año, es la última prueba de que el operador aeroportuario monopolístico no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales españoles, y simplemente quiere centrarse en obtener beneficios récord de los principales aeropuertos del país".

"Quiere ganar más dinero"

Un anuncio que ha suscitado, poco después, la reacción a través de un comunicado del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, quien ha cargado duramente contra la aerolínea calificando su estrategia de "chantaje" y afirmando que "no es verdad que Ryanair esté genuinamente preocupada por el bienestar de los ciudadanos españoles y la competitividad de las regiones".

El dirigente de la empresa pública, en sus declaraciones, ha asegurado que "lo que quiere Ryanair es, sencillamente, ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes españoles". Un argumento que Lucena ha sustentado en el aeropuerto de Castellón: "La prueba de lo anterior es que el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, afirmó sin pestañear el 16 de enero de 2025 que su modelo favorito de aeropuerto en España es el aeropuerto de Castellón, propiedad del Gobierno de la Comunidad Valenciana, símbolo malhadado del despilfarro público en infraestructuras y que en 2023 perdió 11,6 millones de euros, que pagaron los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".

"Con el elogio a Castellón se le vio el plumero"

"Por decirlo de manera coloquial: con el elogio al aeropuerto de Castellón, a Ryanair se le vio el plumero", ha llegado a afirmar el máximo responsable de Aena, añadiendo a su juicio que "es un tanto sorprendente que el responsable de comunicación y de relaciones institucionales de Ryanair en España no advirtiera con antelación a Eddie Wilson del fenomenal resbalón reputacional de sus declaraciones".

Ante estas voraces críticas a la base provincial, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha defendido esta tarde la "buena gestión" del aeropuerto de Castellón y ha pedido al presidente de Aena que cese en sus ataques a la infraestructura, ya que no es la primera vez que la guerra entre Aena y Ryanair golpea a la infraestructura de Vilanova d'Alcolea.

"No lo vamos a tolerar"

“Desde la Generalitat no vamos a tolerar que en una batalla entre Aena y una compañía aérea se vilipendie por parte de Aena al aeropuerto de Castellón, una infraestructura que está generando muchas oportunidades en la provincia de Castellón y que está creciendo de forma exponencial. Que el presidente de Aena utilice un comunicado público para hablar mal de una infraestructura de interés general es intolerable y no lo vamos a consentir”, ha manifestado Martínez Mus.

El conseller ha asegurado que las palabras del presidente de Aena vienen a de-mostrar que “desde la Generalitat se están haciendo bien las cosas en lo referente a la gestión del aeropuerto de Castellón”. En este sentido, ha recordado la evolución positiva de la infraestructura, que registra cifras récord de pasajeros y rutas y que este año prevé alcanzar los 300.000 usuarios.

Además, ha incidido en que desde Aerocas se ha implantado una estrategia de diversificación que ha posibilitado la llegada de empresas vinculadas a la industria aeronáutica y aeroespacial, “generando nuevas oportunidades para el territorio”.

4,1 euros por cada uno invertido

Según ha señalado, esta estrategia ha permitido ampliar las vías de negocio del aeropuerto y generar nuevos ingresos con el objeto de conseguir la autosuficiencia de la infraestructura. En este sentido, ha incidido en que el nuevo plan estratégico del aeropuerto prevé que éste alcance en los próximos años el equilibrio económico en el ámbito de la gestión aeroportuaria.

Por último, el conseller ha defendido la apuesta decidida de la Generalitat por el aeropuerto de Castellón como uno de los motores de desarrollo de la provincia y el impacto relevante de la infraestructura en el territorio. Al respecto, según un estudio del IVIE, por cada euro invertido por el aeropuerto, se generan 4,1 euros de renta en la región.