Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
El final del verano se está caracterizando este año en Castellón por la inestabilidad atmosférica en forma de lluvia. La semana pasada, en la comarca de Els Ports se llegaron a recoger hasta 70 litros por metro cuadrado. También hubo precipitaciones en Castelló, que provocaron las ya consabidas inundaciones en la avenida Valencia.
Y atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), parece que en algunas zonas de la provincia será de nuevo necesario el uso del paraguas. De hecho, se ha activado la alerta amarilla por lluvias que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en el plazo de una hora.
Alerta amarilla
El aviso estará activo el jueves, desde las 14.00 a las 0.00 horas, y afectará a los municipios del norte de la provincia, tanto del litoral como del interior, por lo que en Els Ports y el Baix Maestrat vivirán de nuevo una jornada pasada por agua.
En el resto del territorio, en principio, no se producirán precipitaciones, y de hacerlo serán débiles.
Previsión en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo despejado y temperaturas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Esta jornada, además, habrá viento flojo de dirección variable que tenderá por la tarde a componente sur, ocasionalmente moderado en el litoral.
La ciudad de Alicante anotará una temperatura mínima de 20ºC y una máxima de 31; la de Castelló, de 19 y 30; y la de València, de 21 y 32ºC.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón:
