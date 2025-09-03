El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
Ryanair pausará, a diferencia del año pasado, las operaciones de una de sus líneas el 31 de octubre con la previsión de volver el próximo verano
El aeropuerto de Castellón perderá una de sus conexiones este invierno. La compañía Ryanair no tiene previsto operar, a diferencia del año pasado, una de las rutas aéreas que une la infraestructura provincial con Europa.
Dicha conexión, como ha podido confirmar este diario, dejará de estar disponible a partir del próximo 31 de octubre, coincidiendo con el fin de la temporada estival aeronáutica, que concluye entonces y arranca en marzo. La previsión, según fuentes de Aerocas, pasa porque los vuelos de esta línea se retomen con el arranque del periodo veraniego del 2026, por lo que el parón se limitaría a los meses de máxima demanda.
La aerolínea de bajo coste no ha confirmado los motivos de la suspensión de la ruta, que enlaca Castellón y Düsseldorf Weeze, la cual resultaba una opción ideal para que los castellonenses acudieran a visitar los famosos mercadillos navideños de las ciudades de la zona, ya que el aeropuerto de Weeze, como se denomina oficialmente, se sitúa a pocos kilómetros de la frontera con los Países Bajos, contando con enlaces a Düsseldorf, pero también con otras ciudades como Duisburgo o Nijmegen.
Capacidad similar al 2024
Pese a esta baja, el aeropuerto de Castellón operará este invierno con una capacidad similar a la del año pasado al permanecer activas, salvo nuevas incorporaciones, cinco rutas.
Air Nostrum, por un lado, mantiene la línea a Madrid, que permite a su vez enlazar con una amplia variedad de destinos nacionales e internacionales de la red de Iberia. Wizz Air, por su parte, une la provincia todo el año con las ciudades rumanas de Bucarest y, desde este 2025, con Cluj-Napoca.
Mientras, Ryanair se quedará con dos opciones en su oferta anual. Se trata de la ruta decana del aeropuerto de Vilanova d’Alcolea a Londres Stansted, que mantendrá dos frecuencias semanales por cada sentido. Castellón también seguirá unida dos veces por semana con Bruselas, como durante el resto del ejercicio.
