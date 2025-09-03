Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno

Ryanair pausará, a diferencia del año pasado, las operaciones de una de sus líneas el 31 de octubre con la previsión de volver el próximo verano

Un vuelo de Ryanair procedente de Düsseldorf, a su llegada a Castellón.

Un vuelo de Ryanair procedente de Düsseldorf, a su llegada a Castellón. / Mediterráneo

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

El aeropuerto de Castellón perderá una de sus conexiones este invierno. La compañía Ryanair no tiene previsto operar, a diferencia del año pasado, una de las rutas aéreas que une la infraestructura provincial con Europa.

Dicha conexión, como ha podido confirmar este diario, dejará de estar disponible a partir del próximo 31 de octubre, coincidiendo con el fin de la temporada estival aeronáutica, que concluye entonces y arranca en marzo. La previsión, según fuentes de Aerocas, pasa porque los vuelos de esta línea se retomen con el arranque del periodo veraniego del 2026, por lo que el parón se limitaría a los meses de máxima demanda.

La aerolínea de bajo coste no ha confirmado los motivos de la suspensión de la ruta, que enlaca Castellón y Düsseldorf Weeze, la cual resultaba una opción ideal para que los castellonenses acudieran a visitar los famosos mercadillos navideños de las ciudades de la zona, ya que el aeropuerto de Weeze, como se denomina oficialmente, se sitúa a pocos kilómetros de la frontera con los Países Bajos, contando con enlaces a Düsseldorf, pero también con otras ciudades como Duisburgo o Nijmegen.

Rutas confirmadas para invierno desde el aeropuerto de Castellón

Rutas confirmadas para invierno desde el aeropuerto de Castellón / MEDITERRÁNEO

Capacidad similar al 2024

Pese a esta baja, el aeropuerto de Castellón operará este invierno con una capacidad similar a la del año pasado al permanecer activas, salvo nuevas incorporaciones, cinco rutas.

Air Nostrum, por un lado, mantiene la línea a Madrid, que permite a su vez enlazar con una amplia variedad de destinos nacionales e internacionales de la red de Iberia. Wizz Air, por su parte, une la provincia todo el año con las ciudades rumanas de Bucarest y, desde este 2025, con Cluj-Napoca.

Noticias relacionadas y más

Mientras, Ryanair se quedará con dos opciones en su oferta anual. Se trata de la ruta decana del aeropuerto de Vilanova d’Alcolea a Londres Stansted, que mantendrá dos frecuencias semanales por cada sentido. Castellón también seguirá unida dos veces por semana con Bruselas, como durante el resto del ejercicio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
  2. Alerta naranja en Castellón: Aemet confirma lluvias localmente muy fuertes con posible granizo y tormentas
  3. Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre
  4. Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports
  5. Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
  6. El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
  7. La lluvia no abandona Castellón: Aemet activa la alerta naranja para el miércoles
  8. La escabechina en las oposiciones en Castellón se confirma: 250 plazas tendrán profesores interinos

Una empresa vasca elige PortCastelló para construir megaplataformas de eólica marina y creará 400 empleos

Una empresa vasca elige PortCastelló para construir megaplataformas de eólica marina y creará 400 empleos

El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno

El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno

Radiografía a las empresas agroalimentarias de Castellón: la mitad se dedica a la comercialización

Radiografía a las empresas agroalimentarias de Castellón: la mitad se dedica a la comercialización

La caída de la natalidad en Castellón se acusa en los coles: 1.600 plazas libres para la vuelta al cole

La caída de la natalidad en Castellón se acusa en los coles: 1.600 plazas libres para la vuelta al cole

El análisis del paro en Castellón en agosto: fin de contratos...y lo que viene

El análisis del paro en Castellón en agosto: fin de contratos...y lo que viene

Demu Casa inaugura su nueva tienda insignia en Castelló

Demu Casa inaugura su nueva tienda insignia en Castelló

La aceleradora del CEEI y la Diputación de Castellón refuerza a nuevas empresas en su lanzamiento internacional

La aceleradora del CEEI y la Diputación de Castellón refuerza a nuevas empresas en su lanzamiento internacional

La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por el municipalismo con más de 3 millones en convenios

La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por el municipalismo con más de 3 millones en convenios
Tracking Pixel Contents