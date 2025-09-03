La Diputación ultima una estrategia para relanzar la economía de Castellón

La Diputación ultima la hoja de ruta, que dará a conocer el jueves 18 de septiembre, para relanzar la economía, la competitividad y la resiliencia de Castellón a través de la estrategia denominada como Futur Provincia.

“En quince días daremos a conocer una iniciativa en la que llevamos trabajando más de un año y está diseñada para impulsar el desarrollo económico de la provincia, maximizando su competitividad, resiliencia y capacidad para atraer inversiones”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, sobre la cita que difundirá los resultados de la iniciativa cuyo objetivo principal es atraer inversiones y diversificar la economía.

Jornada con expertos

La presentación se enmarca en una completa jornada que ha organizado la institución provincial y que se celebrará en Bellver Blue Tec Zone, en Orpesa. El acontecimiento contará con una ponencia a cargo de F. Xavier Mena López, catedrático de Economía de la Universidad Ramón Llull y profesor de Esade.

Será a partir de las 9 horas cuando se darán cita representantes de sectores estratégicos de la provincia, empresarios y medios de comunicación, quienes conocerán los pormenores del plan Futur Provincia de la mano de la empresa Co-Enable y de la presidenta de la Diputación.

Tras ello, tendrá lugar la ponencia del catedrático, que ha prestado labores profesionales de consultoría y ha desarrollado proyectos encargados por empresas y organismos internacionales en 48 países, en sectores tan diversos como el energético, el turístico, el de infraestructuras, el sistema financiero y los servicios sociales. La jornada concluirá con su correspondiente clausura y un networking coffee.

"Potenciar la resiliencia"

En cuanto al plan estratégico que se dará a conocer dentro de dos semanas, la dirigente provincial ha incidido en que “cada una de nuestras comarcas tiene una potencialidad diferente y unas características específicas que definen el conjunto de nuestra tierra y con el plan Futur Provincia queremos potenciar la resiliencia del conjunto de Castellón”.

A lo largo de los últimos meses, la compañía adjudicataria del servicio de elaboración, implantación y acompañamiento del plan estratégico, Co-Enable, ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo orientado a identificar, de forma profesional, hacia dónde debe avanzar la provincia de Castellón en los próximos años, así como analizar en profundidad aquellos sectores estratégicos con mayor potencial de implantarse en esta tierra, tanto aquellos ya presentes como nuevos sectores.

El proceso ha permitido examinar, del mismo modo, el papel que deben desempeñar los distintos agentes privados y públicos relevantes de Castellón, así como la propia institución provincial, y qué acciones son necesarias para consolidar un modelo de crecimiento sostenible para que esta provincia siga creciendo y con ella todos los castellonenses.

Crecimiento equilibrado

La presidenta de la Diputación ha explicado que, en su conjunto, “se trata de un plan orientado hacia la acción, estableciendo iniciativas estructuradas, con acciones a corto, medio y largo plazo que permitan su implementación efectiva”. El seguimiento continuo de estas acciones garantizará la consecución de los objetivo propuestos así como las fortalezas específicas de cada región, garantizando un crecimiento equilibrado y sostenible.

Destacar que las oportunidades y acciones identificadas en el plan que se presentará en quince días, adicionalmente a una profunda investigación y revisión de documentación especializada, surgen de un proceso participativo en el que se incluyó reuniones con agentes económicos locales, lo que garantiza una integración profunda de las necesidades y perspectivas del territorio.

Con todo, este plan económico será una radiografía detallada de la posición estratégica de la provincia “para poder atraer nuevas inversiones y ofrecer información clave a sectores y actividades que son esenciales en Castellón”, ha concluido Barrachina.