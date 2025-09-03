Una empresa vasca elige PortCastelló para construir megaplataformas de eólica marina y creará 400 empleos

El puerto de Castellón se ha marcado como objetivo convertirse en hub de energía eólica marina flotante y ahora acaba de dar un paso decisivo. La empresa Med Float, del grupo vasco Saitec, proyecta abrir una factoría en la dársena sur para producir plataformas flotantes sobre las que se levantarán los aerogeneradores de los parques eólicos del Mediterráneo. La iniciativa supondrá un inversión millonaria en PortCastelló y la creación de 400 puestos de trabajo.

Con sede en la localidad vizcaína de Leioa, la mercantil Med Float ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Castellón la ocupación, en régimen de concesión, de 247.000 metros cuadrados en la zona del Muelle de Costa-Tramo Norte de la dársena sur para abrir una factoría dedicada a la construcción y montaje de plataformas eólicas de hormigón, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La plataforma SATH semisumergible (en color amarillo), se fabricará en Castelló y luego será remolcada a su lugar de destino. / Mediterráneo

Desde Med Float explican que lo pretenden producir en Castelló son múltiples bases SATH, un tipo de plataforma flotante cuyo prototipo está ubicado a tres kilómetros de la costa vasca. «SATH ofrece un enfoque innovador para el diseño de barcazas, construidas íntegramente en hormigón. Entre sus ventajas están la reducción drástica de costes y un calado reducido que ofrece mayor flexibilidad en la selección de puertos para actividades de construcción, refugio y operación y mantenimiento», describen.

Cada plataforma de las que Med Float pretende levantar en Castellón, que incluye un sistema de torreta externa, tiene unas dimensiones similares a las de un aparcamiento de seis alturas. Una vez esos gigantes estén acabados, serán remolcados hasta algunos de los parques eólicos marinos proyectados en el Mediterráneo. De hecho, esta empresa tiene previsto desarrollar uno de 50 MW en Girona, en concreto, a 15 kilómetros del Cap de Creus.

La zona en color verde delimita el espacio de la dársena sur que prevé ocupar la empresa Med Float para producir en PortCastelló plataformas para eólica marina. / Mediterráneo

El paso que acaba de dar la compañía vasca supone un espaldarazo a la iniciativa de PortCastelló, que aspira a lograr una financiación de 70 millones de euros procedentes de fondos europeos y a atraer inversiones de eólica marina. Para ello, ha construido una mota de cierre que permite el abrigo de 420.000 metros cuadrados donde se ha proyectado el hub. «Tras la solicitud de esta empresa, se abre un plazo para que si hay otras firmas interesadas presenten su proyecto», explica Rubén Ibáñez, presidente de PortCastelló, que asegura que el interés de esta empresa es una gran noticia para Castellón. "Con el hub de eólica marina lo que buscamos es diversificar la actividad del puerto y atraer inversiones", insiste.