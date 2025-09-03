La caída de la natalidad en Castellón se acusa en los coles: 1.600 plazas libres para la vuelta al cole

La caída sin freno de la natalidad, a mínimos históricos en Castellón, se deja notar ya en las aulas. Con una pérdida de población infantil acusada en los últimos años que, tal y como publicó Mediterráneo, sitúa a Castellón entre los cinco territorios con mayor incidencia, junto a Palencia, Salamanca, Jaén y Pontevedra, los 200 colegios de la provincia volverán al cole con cerca de 1.600 plazas libres en Infantil de 3 años.Unas vacantes que han ido a más, en un goteo continuo, en los últimos cursos.

Con los datos avanzados ayer por la Conselleria de Educación, Castellón regresará el lunes a las aulas de Infantil con 4.084 matriculados, dejando un total de 1.594 vacantes en sus centros públicos y concertados, por encima de las 1.493 de septiembre de 2023 y de las 1.412 de 2022.

Es, según los expertos, el reflejo del invierno demográfico que vive la provincia en los últimos 20 años, como consecuencia de unas cifras de nacimientos en mínimos históricos que empieza a afectar también a la ESO, un etapa educativa en la que, este 2025/26, hay 889 vacantes en primero, tras el salto desde Primaria. Y que va a más, curso a curso, hasta llegar a las puertas del Bachillerato:1.019 puestos libres en 2º, 1.839 en 3º y 1.720 en 4º.

Esas son plazas educativas que se guardan para dar acceso al sistema al alumnado sobrevenido, el que se incorpora al curso una vez comenzadas las clases, de septiembre hasta junio.

Alumnado del colegio Herrero de Castelló, en una imagen de archivo de 2024. / Manolo Nebot

Lejos de otro ‘baby boom’

Javier Soriano, profesor de Geografía HUmana de la UJI, explica que «és una ecuación de cajón: baja la natalidad, baja la escolarización, en una tendencia que, según los patrones demográficos cortoplacistas no va a mejorar ni en Castellón en particular ni en España en general».

«En unos años no va a haber otro baby boom como el de los años 60, el de la generación de nuestros padres;en nuestro tiempo es inconcebible, porque estamos muy por debajo de los 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes, en un 6 o 7 por mil», apunta el demógrafo.

La natalidad, en cifras

Con las cifras en la mano, los datos son claros: en 2008, año del boom demográfico -y migratorio- en la provincia nacieron 7.206 niños, un récord hasta la fecha. Fueron 5.470 en 2013 (año de nacimientos de los que entran en el instituto) y, en una bajante año tras año en la que ya se rebasó la barrera de los 5.000 en 2017 (4.785) se llegó a los 4.178 del pasado 2022 -año de nacimiento de los que entran en Infantil de 3 años-, un acumulado de 41,6% menos que lastra ya la admisión en los colegios y poco a poco lo hará en los institutos.

Y que, a la larga, hará lo mismo con la población estudiantil de las universidades, a la espera «siendo muy positivos», según el profesor Soriano, «de algún que otro brote verde en un cambio de tendencia por una mejora de la coyuntura».

Alumnado en una aula. / Mediterráneo

Redefinir las políticas educativas

Y en este contexto, según el experto, «es necesario darle una vuelta a las políticas educativas de la Administración». «La caída de la natalidad obliga u obligará a una nueva dimensión del sistema educativo porque estamos en un momento demográfico de contracción continuada sin visos de cambio y eso comportará la necesidad de bajar ratios en las aulas o, en algunos casos, eliminar líneas», señala.

Y pone sobre la mesa que, en las ciudades, «la natalidad, y la escolarización, van por barrios», con dos caras de la moneda en una misma ciudad:«En Castelló, en el Raval Universitari, los dos colegios que hay son insuficientes, como lo serán los tres que existen ahora en Sensal, dos zonas en crecimiento y con alta natalidad y cada vez más demandadas por las familias, frente a Rafalafena, donde hay cuatro colegios, algunos de finales del pasado siglo, que ahora habrá que repensar por la baja demanda».