La locura romántica de un joven de Castellón en el Círculo Polar Ártico

Un joven de Castellón ha protagonizado una pedida de mano muy especial en el Círculo Polar Ártico. En lo alto de una cima y con un paisaje imponente de fondo, sorprendió a su pareja poniéndose de rodillas para pedirle matrimonio.

El momento quedó grabado en un vídeo donde se aprecia la sorpresa y la emoción que vivieron ambos en un instante íntimo y muy romántico.

Detrás de esta historia están Pablo Fernández y Bianca, una pareja unida por su pasión por viajar y descubrir rincones del mundo. Fue precisamente durante una ruta en las islas Lofoten, en Noruega, cuando Pablo decidió dar el paso y preparar la sorpresa.

El joven confiesa que aquel lugar ya tenía un significado especial para él: "Desde el día que pisé esas montañas, años atrás, me prometí que si algún día encontraba al amor de mi vida la llevaría hasta allí para pedirle matrimonio. Y en Bianca he encontrado a la persona con la que quiero pasar el resto de mis días".

La pedida circula en redes sociales y se ha transformado en una historia viral, que además lleva el sello de un romántico castellonense.

Una vida de viajes y contenido en redes

La pareja comparte una forma de vida en la que los viajes son una constante, siempre con la naturaleza y los paisajes como protagonistas. Además, su talento para la fotografía y la creación de contenido les permite inmortalizar cada experiencia y trasladarla a quienes siguen sus aventuras.