PortCastelló renovará el pavimento de los muelles de la Cerámica y Centenario

Las obras darán comienzo en breve

Imagen de archivo del Muelle de la Cerámica.

Imagen de archivo del Muelle de la Cerámica. / Mediterráneo

Redacción

Castellón

La Autoridad Portuaria de Castellón va a ejecutar obras de mejora del pavimento en los muelles del Centenario y de la Cerámica en la dársena norte del puerto de Castellón, una zona estratégica de operaciones portuarias.

La antigüedad de los muelles, el continuo uso y el peso de la carga de las operativas ha provocado desperfectos en las capas superiores del firme, lo que ha motivado la actuación.

Los trabajos, que han sido adjudicados a la empresa CRISOL OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por un importe de 176.482,19 euros y que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, darán comienzo en breve tras haberse notificado la formalización del contrato.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que la obra "no solo da respuesta a una necesidad actual, sino es una inversión estratégica para reforzar la competitividad del puerto de Castellón".

En este sentido, Ibáñez ha destacado que con la mejora de las superficies operativas se sientan las bases para un puerto más eficiente, preparado para dar servicio a las necesidades de los sectores productivos y generar nuevas oportunidades de negocio construyendo infraestructuras modernas y seguras.

Actuaciones

El estado de deterioro de la superficie del firme en algunos tramos, así como las previsiones de crecimiento del puerto y de los tráficos de los próximos años hacen necesaria la mejora de las superficies operativas por parte de la Autoridad Portuaria.

Actualmente, el muelle del Centenario presenta algunos defectos e irregularidades en la capa superior del firme, en especial en una franja longitudinal variable, junto al carril de la grúa móvil.

En el caso del muelle de la Cerámica, la actuación se trata de restituir parte de la plataforma operativa, procediendo a la limpieza, excavación y posterior relleno de antiguas cimentaciones existentes, con el objeto de dejar pavimentada toda la zona del muelle a la misma cota.

