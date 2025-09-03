El PSPV denuncia que la "falta de previsión" del PP deja a municipios sin ayudas para derribar edificios en ruinas
Sanz alerta que la ausencia de crédito deja "sin apoyo económico" a varias localidades
El grupo socialista en la Diputación de Castellón ha lamentado que la "mala gestión" del equipo de gobierno del Partido Popular ha dejado fuera de las ayudas para el derribo de edificios municipales en mal estado a los ayuntamientos de Segorbe, la Serra d’en Galceran, Argelita, Vallat y les Alqueries.
Según ha denunciado la portavoz adjunta del PSPV-PSOE, Ruth Sanz, “la falta de previsión ha dejado a estos consistorios sin apoyo económico por falta de crédito presupuestario, a pesar de cumplir los requisitos y tratarse de inmuebles que representan un riesgo para la ciudadanía y la vía pública”.
Parar o asumir la actuación
Una situación que, como apuntan los socialistas, "conlleva que estos cinco municipios se vean ahora obligados a asumir con fondos propios los derribos o, en el peor de los casos, a paralizarlos por falta de recursos".
El PSPV-PSOE exige a Marta Barrachina que muestre más sensibilidad con estos municipios y que suplemente con urgencia la partida presupuestaria para garantizar que todos los proyectos de derribo puedan ejecutarse este año. “Es injusto que sean precisamente los pueblos más pequeños, con menor capacidad económica, los que tengan que pagar las consecuencias de la falta de previsión de la corporación provincial”, ha criticado Sanz.
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- Alerta naranja en Castellón: Aemet confirma lluvias localmente muy fuertes con posible granizo y tormentas
- Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre
- Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha