El PSPV denuncia que la "falta de previsión" del PP deja a municipios sin ayudas para derribar edificios en ruinas

El grupo socialista en la Diputación de Castellón ha lamentado que la "mala gestión" del equipo de gobierno del Partido Popular ha dejado fuera de las ayudas para el derribo de edificios municipales en mal estado a los ayuntamientos de Segorbe, la Serra d’en Galceran, Argelita, Vallat y les Alqueries.

Según ha denunciado la portavoz adjunta del PSPV-PSOE, Ruth Sanz, “la falta de previsión ha dejado a estos consistorios sin apoyo económico por falta de crédito presupuestario, a pesar de cumplir los requisitos y tratarse de inmuebles que representan un riesgo para la ciudadanía y la vía pública”.

Parar o asumir la actuación

Una situación que, como apuntan los socialistas, "conlleva que estos cinco municipios se vean ahora obligados a asumir con fondos propios los derribos o, en el peor de los casos, a paralizarlos por falta de recursos".

El PSPV-PSOE exige a Marta Barrachina que muestre más sensibilidad con estos municipios y que suplemente con urgencia la partida presupuestaria para garantizar que todos los proyectos de derribo puedan ejecutarse este año. “Es injusto que sean precisamente los pueblos más pequeños, con menor capacidad económica, los que tengan que pagar las consecuencias de la falta de previsión de la corporación provincial”, ha criticado Sanz.