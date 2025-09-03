Radiografía a las empresas agroalimentarias de Castellón: la mitad se dedica a la comercialización

Más de la mitad de las empresas del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, en concreto un 53% del total, están dedicadas a la comercialización, lo que implica que cerca de la mitad restante tiene como objeto social la producción tanto desde los campos y las granjas como desde las industrias. Este gran peso del comercio obedece en parte a que las firmas de compraventa de productos agrarios y ganaderos canalizan una parte importante de las producciones que se realizan en otras autonomías, principalmente de frutas (cítricos) y hortalizas.

Un ejemplo claro de ello lo constituye Anecoop, la mayor cooperativa de segundo grado de España, que compra buena parte de sus productos en diferentes territorios de España, incluida, obviamente, la Comunidad Valenciana, y que luego los vende en todo el mundo. Otros casos conocidos son las grandes empresas citrícolas exportadoras, el denominado comercio integrado en el Comité de Gestión, que tienen zonas de cultivo en otras autonomías y compran también en esos sitios a otros productores para vender en España y el exterior.

Castellón, peso clave en la industria agroalimentaria

Castellón cuenta con un importante papel en este sector, ya que del conjunto de la Comunitat dispone del 13,2% de los establecimientos industriales, y aportan el 8% del volumen de negocio del sector. Valencia cuenta con el 47,4% de las firmas, que acaparan el 72,2% del volumen de negocio. Mientras que Alicante aporta el 39,4% de las compañías, y el 19,8% del volumen de negocio.

Las empresas agroalimentarias castellonenses tienen un gran peso en el conjunto de la economía provincial. En el primer semestre de este año han exportado por valor de 738,80 millones de euros, un 8,06% más que en el mismo periodo del año anterior.

Valor añadido y estructura productiva

Según el Informe anual de la industria alimentaria española 2024-2025, la Comunidad Valenciana muestra su fuerza en esta actividad con 11.345 millones de euros de valor añadido bruto (VAB), lo que representa el 9,5% del sector agroalimentario nacional, tras Andalucía y Cataluña.

El director general de la Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, explicó que esos 11.345 millones se distribuyen entre tres componentes principales: el sector primario, agrario y pesca (21,2%), la industria de alimentación y bebidas (25,6%), y la comercialización (53,2%). "Es importante considerar el efecto de impulso que ejerce la industria para que la cadena alimentaria mantenga el flujo de productos desde la producción al consumo, e incluso que en momentos en los que los canales convencionales se encuentran saturados, la industria es capaz de reorientar la oferta hacia otras especialidades y, con ello, descongestionar las perturbaciones coyunturales de los mercados", señaló el director general.

Vocación comercializadora y empleo

El peso combinado de la industria y del comercio en la Comunidad Valenciana supone el 78,8% del VAB del sector agroalimentario, frente al 68,6% que suman ambos componentes en el conjunto de España, según el Consell. En palabras de Fernández, "son más de 10 puntos de mejora que muestran la vocación comercializadora y orientada al mercado de nuestro sector agroalimentario".

El informe muestra que la industria agroalimentaria de la Comunitat tiene 2.300 empresas (el 8,2% nacional), y ocupa la cuarta posición, tras Andalucía, Cataluña y Castilla y León. En el territorio autonómico, la industria agroalimentaria da empleo a 48.900 personas, y genera una cifra de negocio de 15.000 millones de euros (el 8,6% del equivalente nacional).

Perfil empresarial y sectores líderes

El tamaño medio de las empresas responde al perfil de microempresas (en torno al 60%), mientras que son pequeñas empresas el 25%, y el resto se reparten entre medianas y grandes firmas. Atendiendo al número de asalariados, las pequeñas empresas (menos de 50 asalariados) supusieron el 95,5% del total y las microempresas (menos de 10 asalariados o ninguno) representaron el 75,1%.

Por ramas de actividad en la Comunitat Valenciana, la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias contó con el mayor número, 1.053 empresas (45,7% del total). En segundo lugar, se situó el de otros productos alimenticios (azúcar, cacao, café-infusiones, platos y comidas preparadas, alimentos dietéticos...) con 333 empresas (14,5%); seguido de la industria de fabricación de bebidas con 274 empresas (11,9%); la industria cárnica con 175 empresas (7,6%); y la de procesado y conservación de frutas y hortalizas con 134 empresas (5,8%).

Exportaciones: motor de la economía valenciana

La economía valenciana, en general, destaca por su capacidad exportadora y la orientación hacia la actividad exterior de sus empresas. En 2024, la Comunidad Valenciana fue la cuarta autonomía en ventas al exterior: el valor de las exportaciones totales ascendió a 36.978 millones de euros y el de las importaciones a 35.499 millones, con una tasa de cobertura del 104,2%. Sin embargo, en el sector agroalimentario fue del 170,7%.

En 2024, la exportación de productos agroalimentarios desde la Comunidad Valenciana sumó 9.473 millones (frente a los 71.785 millones que exportó España), equivalentes al 25,6% del total de las exportaciones valencianas. Solo los hortofrutícolas representan el 16,4%, los químicos el 13,5% y los cerámicos el 12,3%. La Comunidad Valenciana fue la tercera en el ranking de exportación de productos agroalimentarios (12,5%), únicamente superada por Cataluña (22%) y Andalucía (20%).