Los altos precios de la clemenules en Castellón se contagian al resto de variedades con cifras históricas

Septiembre marca el inicio de la campaña citrícola y en apenas unos días empezarán a recolectarse las variedades más tempranas. Y este año en Castellón la campaña viene marcada por dos circunstancias: una caída histórica de la producción de clemenules y un precio en origen, también nunca visto, del que ya se están beneficiando prácticamente todas las variedades de esta fruta, desde la marisol hasta la navelina.

Pese a que agosto es sinónimo de parálisis en la actividad empresarial y comercial, la caída de la producción ha provocado que durante el último mes se haya mantenido el interés por parte del comercio ante la necesidad de asegurarse el abastecimiento. Así lo constata la Conselleria de Agricultura que, además, destaca que las compras se han acelerado, sobre todo en el caso de la clemenules y la navelina, con precios muy por encima de los registrados en las dos campañas anteriores y también de la media de las cinco últimas temporadas.

La nulera, tal y como ya publicó este periódico, alcanza en el campo los 0,53 euros el kilo, aunque hay algunas operaciones que incluso se están cerrado a 0,60. Y eso significa, según datos de la Lonja de Cítticos de Valencia, un 29% más que el año pasado por estas mismas fechas cuando la variedad reina en Castellón cotizaba a una media de 0,41 euros el kilo.

Pero la clemenules no es, ni mucho menos, la única variedad con precios históricos. Lo mismo sucede con la oronules, de la que el año pasado Castellón produjo 15.000 toneladas. Esta clementina se paga a pie de campo a una media de 0,70 euros /kg, mientras que hace justo un año el precio era de 0,60, es decir, un 16% más. El kilo de marisol cotiza a 0,42 euros, un 20% más que en 2024, mientras que el precio de la arrufatina también es muy superior.

La alegría de los precios se ha contagiado también a la navelina. Aunque el precio medio en la Comunitat de esta variedad de naranjas es de 0,31 euros el kilo (el año pasado fue de 0,29), la Conselleria de Agricultura destaca que en Castellón se están realizando compras por 0,38 euros/kg, tres céntimos más que en Alicante y dos más que en Valencia.

Los costes, cada vez más altos

Las altas cotizaciones en origen suponen una gran noticia para los productores, pero desde las organizaciones agrarias advierten que no todos van a poder sacar rentabilidad a su cosecha. «No todos van a ganar dinero. Este año es cierto que los precios son históricos, pero para saber cuál es el beneficio hay que restar los costes de producción. En los últimos diez años nos han llegado plagas muy dañiñas y eso prácticamente nos ha duplicado los costes», explica José Francisco Nebot, productor de les Alqueries y responsable de la sectorial de cítricos de la Unió Llauradora i Ramadera.

Nebot asegura que solo para aquellos agricultores que hayan tenido la suerte de mantener la producción esta campaña muy mermada por el fuerte pedrisco de mitad de julio podrán sacar rentabilidad. «El problema es que en las últimas décadas la media de producción por hanegada ha bajado muchísimo», afirma.