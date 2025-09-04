El freno al crecimiento del turismo en Castellón se arrastra a septiembre

Agosto se aleja y su adiós trae consigo un descenso de la demanda turística. El sector apura los días de gran actividad antes de la ya casi inminente vuelta al cole, fecha que todavía define en gran medida la duración de la temporada estival, más allá de los avances para alargarla en el tiempo. Este mes de septiembre llega para el sector con perspectivas favorables en la provincia de Castellón, aunque lo hace marcado por el freno al crecimiento turístico que ya se ha experimentado durante el resto de la época veraniega.

«La demanda se está enfriando», resume el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, quien pronostica que la ocupación para el conjunto del mes se situará «entre el 75 y el 80%» de media en la zona. Con todo, la patronal castellonense admite que las expectativas, aunque no llegan a ser desfavorables, se sitúan por debajo de los niveles de ejercicios anteriores.

Tras un año de récord

«La ocupación resultará algo inferior al año pasado en septiembre», señala al respecto Martí. Una situación que, por ahora, no hace saltar las alarmas en el sector, pues se llega a este punto viniendo de batir récords de llegada de visitantes en 2024 y tanto la demanda como el gasto, según señalan, sigue siendo elevado.

Mas allá de la desaceleración, si se centra la visión en los hoteles, la patronal Hosbec habla de «buenas sensaciones» de cara al otoño. En detalle, para la provincia de Castellón, su estadística basada en las reservas cifra la ocupación prevista durante la primera quincena de este mes en el 86,9%, aunque todo apunta a que se rebaje notablemente a partir del día 15.

Con todo, se da continuidad a la evolución de meses anteriores. Agosto, como recogió este diario, cerró con los alojamientos hoteleros castellonenses al 87,8%, cuatro décimas por debajo del dato del mismo momento del 2024, según datos de Hosbec.

De cámpings a pisos

Misma tendencia siguen otro tipo de establecimientos. Es el caso de los cámpings, donde en julio descendieron un 9,47% los viajeros respecto al 2024, como evidencian las últimas cifras publicadas, esta vez por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Igual ocurre con los pisos turísticos de la provincia, que en el séptimo mes del año quedan un 7,26% por detrás del nivel del 2024. O con las casas rurales, donde la caída resulta más abrupta, al dejarse hasta un 20% de los turistas.

Con todo, las festividades del 9 y el 12 de octubre constituyen ahora las próximas fechas marcadas en rojo en el calendario de los alojamientos turísticos como repuntes de la demanda antes de acercarse al largo invierno.