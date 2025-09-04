Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castellón suma 19 muertes pese a bajar los accidentes de tráfico con víctimas

De enero a agosto han fallecido 18 personas en 641 siniestros cuando en el 2024 perecieron 20 en 744 incidentes

La víctima 19 se produjo el martes 2

Un ciclista ha perdido la vida en un accidente de tráfico en Castelló ocurrido en enero en la Ronda Norte.

Carmen Tomás

La provincia de Castellón suma 19 personas fallecidas en accidente de tráfico desde el 1 de enero. Según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, han descendido los siniestros con víctimas, pasando de 744 hasta el 31 de agosto del 2024 a 641 en el mismo periodo del 2025. Las víctimas mortales han disminuido de 20 a 18 en dicho periodo. La número 19 se produjo el martes 2 de septiembre, cuando un motorista belga perdía la vida en una colisión frontal en la Serratella.

En las carreteras españolas se han contabilizado 746 óbitos desde el 1 de enero y hasta el pasado 1 de septiembre, 34 menos que en el mismo periodo del 2024, lo que representa un descenso de un 4%.

En época estival, entre los meses de junio y agosto, las defunciones han bajado de 9 en el 2024 a 4 en el 2025 en la provincia de Castellón. Igualmente, se redujeron los siniestros, de 313 a 255.

Carretera, más peligrosa

Seis de cada diez incidentes con víctimas se han producido en vías interurbanas. Desde el 1 de enero y hasta el 2 de septiembre 14 personas han perdido la vida en las carreteras de la provincia, una menos que el año pasado por las mismas fechas. Cinco más lo hicieron en zonas del casco urbano.

Solo en julio y agosto las vías interurbanas acumularon 228 decesos en España (dos en Castellón), 15 menos que en el verano anterior pese al aumento de la movilidad con un aumento de desplazamientos de largo recorrido de un 2,77%, superado los 100 millones de movimientos.

Radares

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró que «la reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera es un dato esperanzador». No obstante, apeló a no bajar la guardia, pidiendo mantener todas las precauciones y sigamos trabajando en políticas que nos permitan consolidar estas tendencias a la baja de la mortalidad vial». Por otro lado, el Ministerio ha anunciado que el próximo año se instalarán radares móviles con ruedas como en Francia, para controlar los tramos de riesgos, como zonas en obras. Además, este 2025 se prevé instalar 120 radares, 72 ya están operativos.

