Marta Barrachina pide al Gobierno que rectifique y cese en las descalificaciones al aeropuerto de Castellón: "Atacan a la provincia"

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha puesto en valor el aeropuerto de Castellón y ha pedido al Gobierno de España que abandone la vía del insulto “porque cuando nos descalifican atacan a la provincia de Castellón”.

La presidenta del gobierno provincial ha hecho estas valoraciones tras las críticas formuladas por el presidente de Aena, Maurici Lucena, quien atacó a la infraestructura castellonense calificándola como “símbolo del despilfarro” después de que el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, elogiara el modelo de la instalación, en plena batalla entre la aerolínea y el gestor aeroportuario por las tasas, como publicó este diario.

"Valor al alza"

“El aeropuerto de Castellón es un valor en alza”, ha apuntado Barrachina, quien ha argumentado que "lo demuestran unos resultados que revelan una evolución no solo positiva, sino que alcanza resultados récord con una previsión de 300.000 usuarios en 2025”.

“Estos datos son símbolo de buena gestión y garantía de servicio para todos los castellonenses. Porque la buena marcha de esta instalación es el éxito del conjunto de mi provincia”, ha considerado la máxima dirigente provincial, quien entiende que "los insultos que llegan desde el Gobierno de España no parecen ser el mejor camino”.

“Cuando le va bien a mi provincia, como demuestra el éxito del aeropuerto, le va bien al conjunto de España. Es la mejor vía para construir país”, ha sostenido la presidenta, quien ha invitado al ejecutivo de Sánchez a “compartir los buenos resultados de nuestro aeropuerto”, porque “deberían ser un motivo para que el Gobierno de España pusiera en valor la infraestructura”.

Invitación a Sánchez

“Nos suma a todos”, ha remarcado, invitando al presidente Pedro Sánchez a visitar el aeropuerto “y a conocer nuestra tierra”. “Las críticas hacia nuestra provincia demuestran un profundo desconocimiento que queremos que supere”, ha declarado.

Barrachina se ha referido además a las cifras, con 221.704 pasajeros contabilizados hasta agosto, un 13% más que en 2024. “Estas cifras, que son motivo de alegría para esta Diputación y el reconocimiento de la buena gestión del aeropuerto”, tal y como ha ratificado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, “no deberían ser un argumento para descalificar a nuestra tierra”, ha manifestado Marta Barrachina. “Deseamos que el Gobierno de España rectifique”, ha concluido la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón.