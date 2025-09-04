Más mano dura en Castellón contra los alumnos agresores y violentos: nuevo curso, nuevas medidas

Más mano dura contra el alumnado agresor y violento en las aulas de los colegios e institutos de Castellón este nuevo curso que arranca el próximo lunes 8. Antes de finalizar este 2025 entrará en vigor el nuevo decreto de convivencia marcado por la Conselleria de Educación, que incide en una tolerancia cero ante la violencia en los centros educativos.

Y da las armas a las direcciones y a los docentes para combatir una lacra que afecta a ambos lados del pupitre:entre estudiantado y contra el profesorado, con casos de bullying, sexting, acoso verbal, psicológico y físico, violencia de género, robo con violencia, discriminación, vejaciones o ciberacoso, que han vivido una escalada en los últimos cursos, con casos graves como la paliza a un profesor de la Vall el pasado curso.

Este protocolo viene a normativizar el decreto 195/2022, que, tal y como apuntan diversos directores de Secundaria, «suponía confusión y dificultades en la aplicación de procedimientos ante situaciones que alteran gravemente la convivencia en el instituto». Desde el punto de vista de las familias, PepAlbiol, presidente de Fampa Castelló-Penyagolosa, lo considera «necesario, para que las reglas de convivencia e igualdad estén claras y no haya abusos entre estudiantes ni con el profesorado».

Un aula en plenos exámenes. / Manuel Bruque

Más autoridad al profesorado

El texto incluye algunas novedades en lo que atañe al régimen disciplinario a aplicar a los alumnos que protagonicen agresiones, hostigamientos y todo tipo de actos violentos, prohibidos o de carácter delictivo. De hecho, el documento refuerza la autoridad del profesorado, siendo el daño, la agresión, la injuria o la ofensa a los docentes en el ejercicio de sus funciones «una circunstancia agravante de la conducta».

Y tipifica nuevos supuestos, como las «actuaciones perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal», como los retos virales que entrañan riesgos (tirar un petardo dentro del centro, algo que ya ha sucedido), o acciones «susceptibles de delito empleando medios e instrumentos informáticos en el espacio digital». Ahí entra, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial (IA)para realizar diseños vejatorios, como pasó en Extremadura con el montaje de caras de alumnas sobre cuerpos desnudos. Educación también ha incluido «cualquier delito reconocido en el Código Penal», para que, más allá de las consecuencias judiciales, se apliquen medidas disciplinarias en lo académico.

Los entornos digitales trascienden más allá del aula entre el alumnado. / Antonio Amorós

Conductas graves

Además, se penalizará la reiteración de conductas graves que atenten contra la convivencia, se desarrollan aspectos relacionados con los dispositivos móviles (su uso ya está prohibido por regla general) y se presta especial cuidado hacia el profesorado. Una agresión o una injuria comportará sanciones más dureza en el castigo.

Entre los cambios más significativos está la ampliación del campo de acción de los centros, que podrán actuar cuando el hecho violento se cometa fuera de las instalaciones, ya que se interpreta que el acoso entre alumnos, y más con las nuevas tecnologías, trasciende a la esfera privada.

Y penaliza la reincidencia. Por ello, un alumno no podrá acogerse al procedimiento conciliador dos veces en el mismo curso. No obstante, este procedimiento también permite al alumno, si reconoce el daño y pide perdón, acogerse a una reducción de la sanción.