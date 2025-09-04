En Directo
Sigue la última hora del tiempo en Castellón: alerta amarilla y probabilidad de granizo
La provincia sigue pendiente del cielo por la amenaza de precipitaciones
La provincia sigue marcada por la inestabilidad, con jornadas en las que se alternan cielos despejados, lluvias, tormentas y cambios de temperatura.
En este directo podrás seguir al minuto todas las novedades meteorológicas que afectan a Castellón.
