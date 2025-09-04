Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Sigue la última hora del tiempo en Castellón: alerta amarilla y probabilidad de granizo

La provincia sigue pendiente del cielo por la amenaza de precipitaciones

Lluvias en Castellón

Lluvias en Castellón / EFE

Víctor Meseguer

La provincia sigue marcada por la inestabilidad, con jornadas en las que se alternan cielos despejados, lluvias, tormentas y cambios de temperatura.

En este directo podrás seguir al minuto todas las novedades meteorológicas que afectan a Castellón.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
  2. Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
  3. Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports
  4. El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
  5. Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
  6. El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
  7. Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
  8. El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha

Sigue la última hora del tiempo en Castellón: alerta amarilla y probabilidad de granizo

Sigue la última hora del tiempo en Castellón: alerta amarilla y probabilidad de granizo

Los altos precios de la clemenules en Castellón se contagian al resto de variedades con cifras históricas

Los altos precios de la clemenules en Castellón se contagian al resto de variedades con cifras históricas

El freno al crecimiento del turismo en Castellón se arrastra a septiembre

El freno al crecimiento del turismo en Castellón se arrastra a septiembre

Castellón suma 19 muertes pese a bajar los accidentes de tráfico con víctimas

Castellón suma 19 muertes pese a bajar los accidentes de tráfico con víctimas

Más mano dura en Castellón contra los alumnos agresores y violentos: nuevo curso, nuevas medidas

Más mano dura en Castellón contra los alumnos agresores y violentos: nuevo curso, nuevas medidas

Aena tilda al aeropuerto de Castellón de "símbolo del despilfarro" en su guerra con Ryanair y choca con el Consell

Aena tilda al aeropuerto de Castellón de "símbolo del despilfarro" en su guerra con Ryanair y choca con el Consell

La locura romántica de un joven de Castellón en el Círculo Polar Ártico

La locura romántica de un joven de Castellón en el Círculo Polar Ártico

El PSPV denuncia que la "falta de previsión" del PP deja a municipios sin ayudas para derribar edificios en ruinas

El PSPV denuncia que la "falta de previsión" del PP deja a municipios sin ayudas para derribar edificios en ruinas
Tracking Pixel Contents