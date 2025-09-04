Vuelta al cole en Castellón con menos alumnado y una FP que toca techo: las novedades

Vuelta al cole este lunes para 98.160 estudiantes de 2 a 18 años en los colegios e institutos de la provincia de Castellón, en un nuevo curso en el que la FP se contrae por primera vez en la última década. Y con muchas novedades, entre ellas la plena aplicación de la Ley de libertad educativa, la llamada 'ley Rovira', que se deja notar sobre todo en materia lingüística, con un 30% de las clases en castellano en los centros donde lo eligieron las familias.

Según los datos presentados este jueves en València por el conseller de Educación, José Antonio Rovira, el estudiantado de Castellón rebaja su tope del pasado curso, con 144 inscritos menos en total, propiciado por una caída progresiva de la natalidad, que ya se deja notar, como lo hizo el pasado curso y el anterior, en casi todas las etapas educativas, y sostenida gracias a los niños y niñas migrantes en el sistema educativo, que se han duplicado en número en la última década.

El curso, en cifras

En el curso escolar 2025/26 bajan en Castellón -y en la Comunitat- las cifras de alumnado de Infantil de 2º ciclo (14.000, 71 menos), Primaria (35.700, 20 menos), ESO (26.600, 103 menos) y, por primera vez, baja la FP (13.820, 51 menos). Solo se salvan los alumnos de Educación Especial (660, +42) y los más mayores, de Bachillerato, con 7.380 alumnos, 69 más. Son cifras bajas, pero que denotan un cambio de tendencia, al alza sobre todo en los estudios profesionales, que tiraban y tiraban en una línea continuada de crecimiento, que ahora se para.

En general, las ratios de alumnado serán de 21 estudiantes en Infantil y Primaria, de 24 en Secundaria y de 28,5 en Bachillerato. Una novedad importante es que Conselleria vuelve a bajar las ratios mínimas para no cerrar aulas en municipios en riesgo de despoblación de 4 a 3 estudiantes ("con el anterior gobierno del Botànic era de 6"). "Es un esfuerzo importante que hacemos en Conselleria porque sabemos que el cierre de un colegio es el principio de la muerte de un pueblo", ha explicado el conseller en rueda de prensa.

En la formación profesional, punta de lanza de las políticas educativas del Consell, se han incrementado las plazas, hasta sumar 20.768 (+613, sobre todo en los grados básico, medios y superior), el alumnado no ha traspasado la barrera de los 14.000, quedándose a las puertas con 13.820. No obstante, Castellón estrena ciclo medio en Fabricación de Productos Cerámicos y de Excavaciones y sondeos, apoyado en la Asociación de Áridos de la Comunitat, aumentando los ciclos semipresenciales, y de especialización.

Colegios renovados

Rovira ha avanzado, además, que este lunes abrirán sus puertas 18 centros nuevos o renovados, siete de ellos en Castellón. Son la reforma integral de La Candelera, del CRA L'Ullatre de la Salzadella; la rehabilitación del CEIP Vicente Faubell Zapata de la Llosa, y del IES Ximén d'Urrea de l'Alcora, y las nuevas construcciones del CEIP San Miguel Arcángel de Soneja, el IES Rosario Pérez de la Vall, y los colegios Juan Sebastuián Elcano y el Mestre Canós, ambos en la capital, con una inversión total en la provincia de 28,34 millones de euros. A estos se tiene que añadir ,a apertura del colegio del CRA l'Ullastre, en Tírig.

Y la Conselleria ha visibilizado actuaciones en 56 centros de la provincia.

Becas

El conseller ha explicado que el 56% del alumnado que solicita beca comedor tiene cubierto el 100% del menú, con 150.000 beneficiarios a nivel autonómico; 44.800 en el transporte escolar -con 2.400 ayudas indivisuales- y 529 beneficiarios del Xarxa Llibres, que este nuevo curso ha tenido que ampliarse al incluir la nueva disposición lingüística de las asignaturas con los cambios en la lengua vehicular y el desdoble de aulas.

Las novedades

Rovira ha marcado, pese a las críticas de los sindicatos educativos y de las Ampas, que se han manifestado en el exterior de la Conselleria, que este curso arranca "con récord de profesorado, con la aplicación total de la Ley de libertad educativa, en un curso de las oportunidades, frente al de los recortes que muchos dicen". "Las familias han podido elegir la lengua en la que van a estudiar sus hijos, con ratios por debajo del máximo establecido, más plazas en la EOI y más grupos de FP", ha explicado, poniendo el foco en "la recontrucción de centros tras la dana, con 70 millones ya invertidos y otros 70 millones previstos".

Salud mental: más prevención

Los centros pueden acogerse al programa para la mejora de la salud mental del alumnado y la prevención de conductas adictivas y suicidas. Lo aplicarán los docentes tutores, que dispondrán de materiales didácticos específicos y asesoramiento. Los alumnos recibirán la formación entre 1º de Primaria y 4º de la ESO. Se trabajarán habilidades emocionales y sociales y estrategias para resolver conflictos, incidiendo también, desde Primaria, en los riesgos de las drogas, el tabaco y el alcohol.

Convivencia: Más mano dura

Durante el curso entrará en vigor el nuevo decreto de convivencia, que endurece el régimen sancionador en algunos supuestos. Por ejemplo, cuando se produzca una agresión hacia el personal de los centros. La norma penaliza la reincidencia. Y, como novedad, los centros podrán actuar cuando el hecho violento se cometa fuera de las instalaciones.

Refuerzo en Mates y Lectura

Más de 300 colegios e institutos aplicarán el programa de Refuerzo de la Competencia Matemática y de Comprnsión Lectora, una iniciativa que financia el Gobierno y que se justifica en los discretos resultados obtenidos por el alumnado español en el último informe PISA (2022). Las escuelas seleccionadas -el plan se ofreció a las que presentaban niveles discretos en esta competencia- podrán disponer de más profesorado para desdoblar aulas y mejorar el rendimiento.

Formación en Emergencias

Eeste ejercicio tendrá carácter voluntario. Aquellos centros que no la impartan deberán prepararse para hacerlo sin dilación a lo largo del curso siguiente (2026-2027). Durará entre dos y cuatro horas anuales, también se trabajará en las horas de tutoría y se abordarán aspectos como sistemas de alerta, detección de bulos o autoprotección ante inundaciones y grandes concentraciones.

Selectividad: Nuevos cambios

El curso empieza con la misma incertidumbre sobre la selectividad. Tras la adaptación completa a la Lomloe, el acuerdo entre las comunidades del PP para avanzar hacia la homogeneización o el fin de la optatividad, en 2026 se aplicará la propuesta pactada por las universidades tras meses de trabajo técnico para diseñar una estructura común de examen y contenidos mínimos y criterios de evaluación compartidos.