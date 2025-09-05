Los bomberos de Castellón y Valencia mejoran la coordinación para actuar en zonas limítrofes

Los Consorcios Provinciales de Bomberos de Castellón y Valencia mejorarán la atención en emergencias en las zonas limítrofes entre ambas provincias.

El diputado castellonense delegado del área, David Vicente, y el responsable de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, han suscrito este viernes un protocolo de colaboración con el fin de atender de forma conjunta y coordinada los sucesos en estas localizaciones.

El acto, celebrado en los Servicios Centrales del Consorcio de Castellón, ha contado con la presencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez; y el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat (Speis), Alberto Martín.

«Respuesta rápida y eficaz»

«Nuestro deber es garantizar que, ante cualquier emergencia, la respuesta sea rápida, coordinada y eficaz. Y, con este acuerdo, reforzamos nuestra capacidad de respuesta para proteger a quienes viven en las zonas limítrofes, sin importar dónde residen, porque para ambas instituciones, la seguridad de los ciudadanos es una prioridad», ha destacado David Vicente, quien subrayó que «las emergencias no entienden de fronteras, entienden de soluciones».

El documento determina las áreas de intervención, así como los tipos de servicios de actuación conjunta y fija también protocolo de notificación de los incidentes que requieren la movilización de efectivos. Igualmente, establece los protocolos de coordinación en actuaciones conjuntas. «Este protocolo marca un paso significativo hacia una gestión más integrada y solidaria de los recursos públicos», ha ensalzado el conseller.