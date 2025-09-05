Castellón sale en defensa de su aeropuerto ante la "falta de respeto" de Aena

Castellón ha salido en defensa de su aeropuerto ante lo que se ha calificado como «falta de respeto», «ataque» o «descalificación» por parte de Aena debido a las declaraciones de su presidente, Maurici Lucena, que lo tildaba de «símbolo del despilfarro» para atacar a Ryanair en la guerra abierta por las tasas aeroportuarias.

«Me parecen unas declaraciones que están fuera de lugar porque el aeropuerto de Castellón es ajeno a la pugna que mantiene Aena con la aerolínea Ryanair», valoró a Mediterráneo el director general de Aerocas, Justo Vellón, quien por otra parte consideró que dichas palabras «son una falta de respeto y de consideración hacia el aeropuerto, que es una infraestructura de interés general. También hacia la plantilla de profesionales del aeropuerto, que lleva años trabajando para situar esta instalación en una senda de un crecimiento ordenado que impacte de manera significativa en el desarrollo de la provincia».

Menos gastos y más ingresos

Vellón, en relación a los reproches sobre los resultados económicos, remarcó que «el aeropuerto dispone de un plan estratégico que traza una hoja de ruta encaminada a lograr el objetivo de la autosuficiencia de la infraestructura».

«Estamos logrando reducir los gastos de funcionamiento y aumentar los ingresos gracias una estrategia de crecimiento diversificado centrado en el incremento del tráfico de pasajeros y la implantación de empresas del ámbito aeronáutico y aeroespacial», explicó, fijando como objetivo «alcanzar en los próximos años el equilibrio económico en el ámbito de la gestión aeroportuaria». «Las cuentas de 2024 confirman que estamos siguiendo la senda que hemos trazado», sentenció.

Cabe recordar que detrás de el choque figuran las declaraciones de Ryanair que ensalzan el modelo de Aerocas. «Creo que Ryanair valora que éste es un aeropuerto moderno, con una gestión flexible y eficiente que da respuesta a las necesidades de las empresas, no sólo de las aerolíneas, sino también de compañías de los ámbitos aeronáutico, aeroespacial y de la innovación como las que ya tenemos aquí», valoró Vellón, quien hizo hincapié en que «las empresas necesitan entornos ágiles, seguros y confiables que les permitan abordar con garantías sus estrategias de crecimiento y el aeropuerto de Castellón, sin lugar a dudas, ofrece un entorno de estas características con una capa adicional de innovación».

Por otro lado, también la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, instó al Gobierno de España, de quien depende Aena, a que abandone la vía del insulto «porque cuando nos descalifican atacan a la provincia de Castellón».

«Un valor en alza»

«El aeropuerto de Castellón es un valor en alza», apuntó Barrachina, quien argumentó que «lo demuestran unos resultados que revelan una evolución no solo positiva, sino que alcanza resultados récord con una previsión de 300.000 usuarios en 2025».

«Estos datos son símbolo de buena gestión y garantía de servicio para todos los castellonenses. Porque la buena marcha de esta instalación es el éxito del conjunto de mi provincia», consideró la máxima dirigente provincial, quien entiende que «los insultos que llegan desde el Gobierno no parecen ser el mejor camino». De hecho, Barrachina invitó al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a visitar el aeropuerto «y a conocer nuestra tierra»

Desde el tejido económico, el presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Carmelo Martínez, lamentó «que el aeropuerto de Castellón haya sido objeto nuevamente de una polémica, a nuestro modo de ver cuanto menos descontextualizada, en la que se ignora su progresiva consolidación como una infraestructura útil, necesaria y rentable para el territorio».

«Lejos de ser una infraestructura fallida, está en continuo crecimiento y consolidación, cumpliendo con creces las expectativas de viabilidad y es un actor importante para la diversificación económica y turística de la provincia», resumió Martínez, quien abogó por «abandonar tanto enfrentamiento y buscar una visión constructiva y coordinada de futuro».

Aena, a preguntas de este diario, optó ayer por no hacer nuevas declaraciones, remitiéndose al comunicado inicial que originó la polémica.