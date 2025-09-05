La Fampa-Penyagolosa alerta d’una possible segregació de l'alumnat per gènere i necessitats especials per l’elecció de la llengua base
El president de l’associació lamenta que la llei de la lliberat educativa “haja aportat problemes que abans no hi eren”
La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de la província de Castelló (Fampa Castelló Penyagolosa) ha alertat d’una possible segregació per gènere i necessitats especials de l'alumnat a les aules arran de la nova llei de llibertat educativa en la qual l'elecció de la llengua base (valencià o castellà) s’exposa com a principal criteri de repartiment de les classes. Així ho ha explicat el president, Pep Albiol, en la roda de premsa convocada amb motiu de l’inici del curs escolar 2025-2026 el pròxim dilluns 8 de setembre.
Albiol ha explicat que aquesta llei "prioritza el criteri lingüístic per a reordenar les classes quan abans es tenien en compte altres criteris com el gènere i les necessitats especials de l’alumnat per afavorir la igualtat i garantir una bona atenció a la discapacitat". “A partir del dilluns, des de la federació estarem expectants per veure com s’ha fet la redistribució de les classes per veure si es donen casos de desigualtats”, ha afegit Albiol.
Volem la retirada d’aquesta llei per haver portat a l’agenda educativa un problema inexistent, com és el de la llengua"
El president de l'associació ha reiterat la petició de retirar d’aquesta llei “per haver portat a l’agenda educativa un problema inexistent, com és el de la llengua”. “La llei de llibertat educativa, més que solucions, ha aportat problemes que abans no hi eren”, ha remarcat.
Balanç de la LOMLOE
Juntament amb Albiol, també ha comparegut el vocal de la federació Vicent Gumbau qui ha avançat que aquest curs es demanarà una avaluació de l’aplicació de la LOMLOE, ja que es complirà amb la primera generació d’estudiants en haver cursat tota l'ESO sota aquesta llei. “L’objectiu de la federació és aportar les qüestions que no han estat positives perquè siguen modificades”, ha explicat Gumbau.
Canvi climàtic
Una altra qüestió que han abordat ha estat el canvi climàtic i la necessitat d’adequar les aules al nou escenari mediambiental. Albiol ha assenyalat que, davant la falta els dubtes que es plantegen les famílies al respecte, urgeix l’elaboració “d’una manera seriosa” d’un pla global per part dels tècnics que especifique com afecten les noves condicions climàtiques en les aules i quines mesures es podrien aplicar. “És molt important que entre administracions, sindicats, especialistes i famílies abordem aquesta qüestió que ja està afectant l’ensenyament”, ha remarcat Albiol.
Aquest estudi també inclouria els dissenys dels patis perquè passaren d'“espais durs” a “espais verds”. A aquest respecte, Albiol ha manifestat que ja s’han fet actuacions puntuals, “però cal un pla global per a tots els centres”.
Salut mental
La salut mental i l’assetjament escolar són dos aspectes pels quals la federació continua reivindicant més recursos professionals (psicòlegs del sistema públic sanitari i la infermeria escolar) per abordar els casos amb garanties. “L’any passat es van contractar 54 psicòlegs per a tota la Comunitat Valenciana i és clar que són insuficients, per això reclamen que aquesta xifra s’amplia, així com recuperar la figura de la infermeria escolar que ha estat suprimida”, ha postil·lat el president de la federació.
Tot plegat, la federació ha recordat “reivindicacions clàssiques” que es repeteixen curs rere curs com activar ajudes per a la compra de material tangible i ampliar les de menjador per a les famílies vulnerables, unificar els horaris d’eixida de les escoles i la dignificació de les infraestructures educatives.
Per a finalitzar, des de la federació han assegurat que existeix un contacte fluid amb la direcció territorial d’Educació a Castelló però menys que amb l’anterior Govern valencià. “És cert que es reben sempre que ho demanem, però no tenim respostes”, ha conclòs Albiol.
