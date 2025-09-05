Nuevo millonario: el premio de El Millón del Euromillones cae en Castellón

Un nuevo millonario en Castellón. El sorteo del juego El Millón de Euromillones de este viernes ha dejado un premio de un millón de euros en Benicàssim, donde se ha validado el boleto con el código ganador SSZ98350.

El despacho receptor agraciado ha sido la administración l’Arbequina, ubicada en el número 119 de la calle Santo Tomás, según ha confirmado Juan Tomás Vega, delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Castellón.

Combinación ganadora

La combinación correspondiente al sorteo de Euromillones del 5 de septiembre ha estado formada por los números 27, 30, 31, 41 y 43, y las estrellas 5 y 8.

Por otro lado, también ha habido un único acertante de primera categoría (5 números + 2 estrellas) que se lleva un bote de 65.278.573 euros. El boleto fue sellado en Tarazona (Zaragoza).

Sobre el sorteo

Euromillones se celebra cada martes y viernes, y está abierto a la participación de ciudadanos de nueve países europeos. El premio de El Millón es exclusivo de España y se otorga por sorteo entre todos los códigos asignados a los boletos validados en el país.