Nuevo millonario: el premio de El Millón del Euromillones cae en Castellón

El boleto premiado ha sido validado en la administración l’Arbequina, situada en la calle Santo Tomás, 119

Administración de lotería l'Arbequina en Benicàssim.

Administración de lotería l'Arbequina en Benicàssim. / Mediterráneo

Néstor Marín

Néstor Marín

Un nuevo millonario en Castellón. El sorteo del juego El Millón de Euromillones de este viernes ha dejado un premio de un millón de euros en Benicàssim, donde se ha validado el boleto con el código ganador SSZ98350.

El despacho receptor agraciado ha sido la administración l’Arbequina, ubicada en el número 119 de la calle Santo Tomás, según ha confirmado Juan Tomás Vega, delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Castellón.

Combinación ganadora

La combinación correspondiente al sorteo de Euromillones del 5 de septiembre ha estado formada por los números 27, 30, 31, 41 y 43, y las estrellas 5 y 8.

Por otro lado, también ha habido un único acertante de primera categoría (5 números + 2 estrellas) que se lleva un bote de 65.278.573 euros. El boleto fue sellado en Tarazona (Zaragoza).

Sobre el sorteo

Euromillones se celebra cada martes y viernes, y está abierto a la participación de ciudadanos de nueve países europeos. El premio de El Millón es exclusivo de España y se otorga por sorteo entre todos los códigos asignados a los boletos validados en el país.

El Millón es un juego asociado a Euromillones, que consiste en la asignación de un código a cada una de las apuestas sencillas de Euromillones realizadas y para cada uno de los sorteos de Euromillones en los que participa el resguardo. Si se realiza una apuesta múltiple, se asignará un número de códigos igual al número de apuestas sencillas equivalente a la apuesta múltiple. Este código es distinto al código de la Lluvia de Millones.

Los códigos no son elegidos por el apostante , ya que es el sistema el que los asigna.

