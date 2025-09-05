Sanidad da marcha atrás a la atención por las tardes en los centros de salud
La conselleria pospone el plan que arrancaba en octubre y suponía atención ordinaria en horario de tarde y el cierre de los centros de salud en sábado
Mónica Ros
Sin cambios, a la espera de ver si el anunciado plus de productividad da resultado. La Conselleria de Sanidad mantendrá el actual horario de los sábados en los centros de salud tras decidir dar marcha atrás al plan que empezaba en octubre y que implicaba atender de forma ordinaria, también por las tardes.
Así lo ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una reunión mantenida este jueves con los directores de Atención Primaria de los departamentos de salud. A continuación, el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso, ha explicado el nuevo modelo de acuerdos de gestión complementarios.
Se trata de un modelo de productividad complementaria centrado en la gestión clínica y persigue «incentivar la mejora de la accesibilidad asistencial, el uso eficiente de los recursos disponibles, el fomento de la práctica clínica adecuada y segura y la optimización de los costes del sistema».
«Para la aplicación de este complemento de productividad en horario ordinario se realizará una evaluación objetiva con indicadores medibles, alcanzables y entendibles a través de los sistemas corporativos de la Conselleria de Sanidad, ponderados por desempeño y categoría profesional», han asegurado fuentes de la conselleria.
De este nuevo modelo complementario de acuerdos de gestión, vigente ya durante este segundo semestre de 2025, se beneficia todo el personal estatutario perteneciente a los centros de Atención Primaria, así como de los hospitales de agudos y de crónicos.
La continuidad del modelo, una vez evaluado su impacto al finalizar este semestre, dependerá de los resultados obtenidos en términos de impacto asistencial, eficiencia y cumplimiento de objetivos. «Si es favorable, se integrará con el modelo existente con el objetivo de mejorar la gestión clínica, así como los criterios de accesibilidad y calidad asistencial para la ciudadanía», han explicado.
Sin fecha para retomar el plan
Desde la Conselleria de Sanidad han destacado que, en la actualidad, el personal sanitario de Atención Primaria trabaja una media de ocho sábados al año para completar el cómputo anual de la jornada ordinaria.
«La modificación de este horario prevista se pospone hasta disponer de la información que permita valorar los resultados del nuevo modelo de productividad. Un modelo que está ligado al logro de objetivos, orientado a la mejora de los resultados en salud, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema», han afirmado desde conselleria.
