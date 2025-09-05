El sector primario de Castellón rechaza el acuerdo con Mercosur

El sector primario de Castellón mostró su rechazo al acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur después de que la Comisión presidida por Ursula Von der Leyen haya presentado este miércoles los textos legales que inician su proceso de ratificación y que en los próximos meses deberán someterse al voto del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo.

La Unió Llauradora i Ramadera, de hecho, instó al Gobierno de España a oponerse y no ratificar el pacto al considerarlo «muy lesivo» para numersos productores de la Comunitat Valenciana. En el caso de la provincia de Castellón, el secretario general de la organización, Carles Peris, apuntó en especial a los efectos negativos que pueden suponer para las explotaciones de vacuno, porcino o de aves que existen en el territorio por cuestiones como las estrictas normativas de bienestar animal existentes que, en cambio, no se dan en el entorno del Mercosur.

El aceite o el vino, la excepción

Peris puso sobre la mesa también la amenaza para los cítricos, «sobre todo en el tema de las plagas», a lo que suma el impacto sobre la producción que se destina a la fabricación de zumo, pues al venir de fuera podría rebajar los precios que se abonan aquí. Quedarían libres, en cambio, de la parte negativa los sectores del vino y el aceite, para los que «el acuerdo queda más equilibrado».

«Los productos que llegan de terceros países deben equipararse a los estándares de producción de la Unión Europea, tanto en regulación de fitosanitarios como en normativas de bienestar animal y medioambientales u obligaciones laborales y sociales», concluyé el secretario general de la Unió.

Sustitución de nuestros productos

Asimismo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) mantiene su frontal oposición al tratado por «el devastador impacto que tendrá sobre la agricultura y la ganadería europea, ya que supondrá la entrada con ventajas arancelarias de más importaciones en condiciones de competencia desleal que sustituirán a nuestros productos agrarios, que sí garantizan los máximos estándares de frescura, seguridad fitosanitaria, bienestar animal y sostenibilidad».

«Además, en vista del elevado número de interceptaciones de plagas y enfermedades que acumulan los cargamentos del Mercosur, esta apertura incrementará el riesgo de introducción de nuevos patógenos», señalan.