¿Lo nunca visto?: Castellón tiene más personas cobrando el desempleo que parados
Los beneficiarios de la prestación y subsidio ascienden a 28.526 y los parados con experiencia laboral son 28.386
Los datos que que cada mes publican los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social muestran que, pese al esperado tropiezo del mes de agosto, el mercado laboral de Castellón sigue atravesando un momento dulce. Es verdad que la cifra de parados continúa rozando los 32.000, aunque quienes buscan trabajo y no lo encuentran están cada vez más protegidos por la Seguridad Social. Tanto que en Castellón ya hay más personas cobrando el desempleo que parados.
Al cierre del mes de julio, la tasa de cobertura de la protección por desempleo se situó en el conjunto del país en el 82,4%, un porcentaje solo superado durante los meses más duros del covid-19, y que se explica básicamente por las reformas del sistema asistencial que han entrado en vigor en los últimos años y que han ampliado la población protegida. Sin embargo, la estadística muestra un dato curioso: en nueve provincias, entre ellas Castellón, esa tasa superó el 100%. O dicho de una manera más clara: hay más personas que perciben una prestación contributiva o un subsidio que desempleados registrados en las listas del paro con derecho a cobrarlas.
Cómo se calcula la tasa
La tasa de cobertura se calcula dividendo el número de beneficiarios de las prestaciones o subsidios por desempleo entre la suma de la cifra de parados con experiencia laboral y la de beneficiarios de subsidio agrario. En Castellón, y siempre según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), no hay nadie que reciba el subsidio agrario, mientras que los beneficiarios de la prestación y el subsidio de desempleo ascienden a 28.526. Mientras, los parados registrados con experiencia laboral eran 28.386 en julio (a los 31.643 desempleados contabilizados ese mes hay que restar los 3.257 sin empleo anterior), por lo que la tasa de cobertura fue del 100,5%.
El organismo público achaca que haya más personas cobrando el desempleo que parados por la entrada en escena de los fijos discontinuos. «En las provincias con elevado volumen de trabajadores fijos discontinuos, la tasa de cobertura puede superar el 100% en los meses de temporada baja»», asegura el SEPE. En el caso de Castellón, que la tasa de cobertura supere el 100% podría deberse, según los sindicatos, a los profesionales fijos discontinuos del sector citrícola (fundamentalmente mujeres que trabajan en el manipulado y envasado de la fruta) y que durante los meses del verano hacen un parón en su actividad. «En la hostelería también hay muchos fijos discontinuos, pero para este julio es temporada alta», describen.
Además de Castellón, las otras provincias con una tasa de cobertura superior al 100% son Almería (125,3%), Huelva (135%), Jaén (114,3%), Baleares (114,3%), Huesca (105,6%), Teruel (105,2%), Soria (107,5%) y Cáceres (102,5%).
Pero más allá de este fenómeno, la realidad es que cada vez hay más parados protegidos, un hecho que según CCOO se debe a la reforma del nivel asistencial que entró en vigor en el mes de noviembre del año pasado y que, básicamente, simplificó los trámites, elevó las cuantías y sumó más colectivos, como por ejemplo los menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado la prestación contributiva.
Casi 1.000 euros de prestación
De las algo más de 28.526 personas de Castellón que, al cierre del pasado mes de julio, cobraban el paro un total de 14.533 percibían una prestación e ingresaban una paga media de 976 euros al mes.
Otros 13.752 parados cobraban el subsidio, una ayuda cuyo importe ha ido al alza. Hasta noviembre del 2024, el importe de este subsidio era de 480 euros mensuales. Desde esa fecha, los ingresos de los beneficiarios ascienden en los primeros seis meses al 95% del IPREM (570 euros mensuales), al 90% en los seis meses siguientes (540 euros) para situarse el resto del periodo, hasta completar un máximo de 30 meses, en el 80%.
Por último, en Castellón hay otras 241 personas que cobraban renta activa de inserción. Esta ayuda se eliminó hace un año, pero quienes la percibían lo siguen haciendo hasta agotar la prestación.
