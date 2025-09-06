El aeropuerto de Castellón supera en viajeros a una de cada tres bases gestionadas por Aena

El aeropuerto de Castellón ha sido diana esta semana de unas duras críticas vertidas por el presidente de la empresa pública Aena, Maurici Lucena, en las que lo calificó de «símbolo del despilfarro» a modo de reproche contra los elogios de Ryanair. Unas declaraciones que por ahora Aena no ha corregido, pues este viernes su departamento de comunicación volvía a remitirse al comunicado, y que han suscitado la condena de las administraciones e incluso el tejido empresarial de la provincia.

La instalación castellonense, a pesar de los ataques, mantiene unos datos al alza, como evidencia el récord de agosto, con 44.925 pasajeros. A ello se suma que, hasta julio (últimos datos disponibles de la red estatal), supera a algo más de una de cada tres bases gestionadas por Aena, un 36,4%. En concreto, con sus 176.779 usuarios acumulados, Castellón sobrepasa a 24 dotaciones, de las que 18 están en España y otras seis en Brasil. Todo ello resulta posible gracias a las 14 rutas comerciales operadas este año.

El Hierro

Con dos rutas activas, a Tenerife Norte y Gran Canaria, el aeropuerto canario de El Hierro suma en los primeros siete meses del año 174.532 pasajeros, dedicándose sobre todo a la conexión interinsular.

Vitoria

Resulta otra de las bases de Aena más similares a Castellón en cuanto al número de usuarios, con 172.028. En su caso, oferta actualmente seis rutas comerciales, en su totalidad operadas por Ryanair

Pamplona

Completa el grupo de bases que compiten con la que gestiona Aerocas. En los primeros siete meses del año suma 133.375 viajeros a través de tres conexiones, a Madrid y las Islas Canarias.

La Gomera

Es otra de las infraestructuras aéreas insulares en manos de Aena, cuya actividad fundamentalmente se centra en facilitar la conexión con otras islas del archipiélago, con rutas a Gran Canaria y Tenerife Norte. Hasta julio acumula 72.166 pasajeros, encabezando el grupo de los aeropuertos con menos de 100.000 usuarios acumulados.

Badajoz

De vuelta a la península, Badajoz sustenta su actividad en tres conexiones con Madrid, Barcelona y Gran Canaria que le permiten contabilizar 59.033 viajeros hasta este verano.

Ceuta

Es uno de los dos helipuertos en manos de Aena, sirviendo únicamente a este tipo de aeronaves, que suman 50.291 viajeros en siete meses.

Valladolid

Por el momento, apenas quedan dos conexiones en la infraestructura, ambas a Canarias. De hecho, resulta una de las dotaciones afectadas pro los recortes de Ryanair. En su caso, cuenta con 47.179 usuarios, un 60% menos que el año anterior.

León

La base leonesa resulta la que acumula una mayor oferta entre las que quedan por debajo de Castellón, con nueve líneas este mes. Sin embargo, por el momento dista notablemente en cuanto al número de viajeros, con 40.189.

Algeciras

Es el segundo helipuerto de la red de Aena, con 22.236 pasajeros acumulados, centrándose en trayectos cortos o privados.

Salamanca

Apenas cuenta con 15.130 viajeros hasta julio, aunque mantiene operativas tres rutas, siempre según la información publicada por la propia Aena, enlazando con Mallorca, Múnich o Budapest.

Logroño

Madrid resulta, por el momento, la única opción disponible para los usuarios de esta base, que suman 12.900 entre enero y julio.

Córdoba

El listado de destinos del aeropuerto de Córdoba, en la actualidad, solo incluye a Gran Canaria, aunque han sido más durante la temporada estival, lo que le permite contabilizar hasta julio a un total de 10.650 pasajeros.

Son Bonet

Ubicado en las Islas Baleares, a unos kilómetros de la ciudad de Palma, funciona como aeródromo sin actividad comercial, sumando 6.148 viajeros en siete meses.

Sabadell

De nuevo, su operativa responde a la de un aeródromo para recibir vuelos privados o de formación. Acumula 2.894, estrenando así el top-5 con menos demanda de Aena.

Burgos

Únicamente funciona con operativa charter, que vienen a ser vuelos puntuales programados por turoperadores u otros agentes. En 2025, hasta julio, ha recibido a 2.389 viajeros.

Cuatro Vientos

Aena también gestiona la base de Madrid-Cuatro Vientos bajo el modelo de aeródromo, combinándose con el uso militar. 1.404 usuarios han pasado por la infraestructura en siete meses.

Albacete

Tampoco tiene oferta comercial regular en estos momentos, dependiendo de nuevo de operativas charter puntuales. Registra 1.246 viajeros hasta julio.

Huesca Pirineos

Cierra los registros de las bases españolas la de Huesca-Pirineos, con 658 usuarios, todos ellos también a través de vuelos charter.

Brasil

Aena también dispone de 17 instalaciones en Brasil, de las que seis cuentan con menos pasajeros que la infraestructura de Vilanova d’Alcolea. Se trata de las de Carajas (142.322), Campina Grande (89.417), Uberaba (58.214), Altamira (49.279), Corumba (21.527) y Ponta Pora (17.812).

Cataluña

Cataluña, fuera de Aena, dispone de otros dos aeropuertos gestionados por la Generalitat. Son el de Lleida Alguaire y el de Andorra-la Seu d’Urgell, ambos con menor actividad del de Castellón en términos de pasajeros y con tres y dos rutas comerciales, respectivamente.