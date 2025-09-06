Castellón desarrolla un kit para los momentos de bajón: series, música y películas por la salud mental

Nada es suficiente para la batalla por la salud mental y para evitar que una crisis que puede tener cualquier llegue a sus últimas consecuencias. El equipo del Teléfono de la Esperanza de Castellón planta cara y quiere lanzar un mensaje en positivo y ayudar a cualquier persona, haciéndole saber que está ahí para cualquier consulta vía teléfono o chat, las 24 horas, mediante la aplicación ConéctaTE social.

Pero lo más innovador es un kit que ha desarrollado con motivo de la campaña Puedes elegir otro futuro, pide ayuda, donde los especialistas de la delegación provincial han recopilado un catálogo con películas, cortometrajes, canciones y series "para superar momentos difíciles".

Música que da esperanza. / Mediterráneo

Reparto de llaveros con un QR

Una de las vías para darlo a conocer será en un acto que se desarrollará en el centro de Castelló, el lunes, 8 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, con motivo del Día Mundial por la prevención del suicidio (el 10 de septiembre). Así, se repartirán llaveros entre los asistentes con un código QR que enlazará a la web donde se encuentran todos estos contenidos artísticos para levantar el ánimo en momentos de bajón.

El QR enlaza con una web desarrollada en Castellón, con diferentes recursos: desde canciones como No dejes de soñar, de Manuel Carrasco; al filme El lado bueno de las cosas; series como Atypical; o cortos elaborados por el propio Teléfono de la Esperanza.

Web con recursos. / Mediterráneo

Actividades previstas el 8 de septiembre en Castelló en el Menador