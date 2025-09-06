Castellón desarrolla un kit para los momentos de bajón: series, música y películas por la salud mental
El 8 de septiembre una delegación del Teléfono de la Esperanza repartirá llaveros con un QR de acceso a todo el catálogo cultural terapéutico
Nada es suficiente para la batalla por la salud mental y para evitar que una crisis que puede tener cualquier llegue a sus últimas consecuencias. El equipo del Teléfono de la Esperanza de Castellón planta cara y quiere lanzar un mensaje en positivo y ayudar a cualquier persona, haciéndole saber que está ahí para cualquier consulta vía teléfono o chat, las 24 horas, mediante la aplicación ConéctaTE social.
Pero lo más innovador es un kit que ha desarrollado con motivo de la campaña Puedes elegir otro futuro, pide ayuda, donde los especialistas de la delegación provincial han recopilado un catálogo con películas, cortometrajes, canciones y series "para superar momentos difíciles".
Reparto de llaveros con un QR
Una de las vías para darlo a conocer será en un acto que se desarrollará en el centro de Castelló, el lunes, 8 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, con motivo del Día Mundial por la prevención del suicidio (el 10 de septiembre). Así, se repartirán llaveros entre los asistentes con un código QR que enlazará a la web donde se encuentran todos estos contenidos artísticos para levantar el ánimo en momentos de bajón.
El QR enlaza con una web desarrollada en Castellón, con diferentes recursos: desde canciones como No dejes de soñar, de Manuel Carrasco; al filme El lado bueno de las cosas; series como Atypical; o cortos elaborados por el propio Teléfono de la Esperanza.
Actividades previstas el 8 de septiembre en Castelló en el Menador
- 18.00 horas. Animación en la calle, con música y la pancarta del lema de este año Puedes elegir otro futuro: pide ayuda.
- 18.15 a 18.30 horas. Presentación del acto. Introducción y explicación del lema y del significado del Día para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), de la mano de representantes de entidades colaboradoras y programas nacionales como Hagamos un Plan, Agarra la Vida y Pedalea la Vida.
- 18.30 a 18.40 horas. Proyección de un vídeo de Virginia Woolf.
- 18.40 a 18.50 horas. Breve explicación del kit Otro futuro es posible, pide ayuda, desarrollado por el equipo de prevención del suicidio del Teléfono de la Esperanza de Castellón y reparto de llaveros.
- 18.50 a 19.30 horas. Charla Puedes elegir otro futuro, a cargo del doctor Rafael Mora, psiquiatra del Hospital Provincial de Castellón.
- 19.30 a 19.50 horas. Testimonio de una superviviente. Lidia Cabrera, joven de 24 años de Castellón, habla de su propia experiencia y sobre su libro La chica que se tiró.
- 19.50 - 20.00 h. Animación en la plaza Huerto Sogueros.
- 20.00 h. Lectura de un manifiesto en la plaza Huerto Sogueros, formando un gran círculo con velas.
- 22.00 h. Encendido de luces conmemorativas en la fuente del Ayuntamiento, la fachada de la Diputación y la de la Casa dels Caragols.
