Castellón planta cara al suicidio: un 20% más pide ayuda pero la edad baja a los 14
Aunque el equipo del Teléfono de la Esperanza da atención directa, también ofrece una aplicación de móvil ConéctaTE Social con un chat de Whastapp que funciona las 24 horas, especialmente pensado para los jóvenes
Dar el paso de pedir ayuda y la colaboración del entorno, pues no siempre se tiene fortaleza, es clave en la salud mental. El Teléfono de la Esperanza de Castellón ha detectado un 20% más de pacientes atendidos con ideas suicidas y una edad mínima en las consultas de 14 años. El delegado provincial, Eustaquio Barreda, explica que la lectura es doble: por un lado ha ido a más, pero por otro refleja que más castellonenses quieren salir de ese bache. «Mediante los medios de comunicación y diferentes campañas se está destigmatizando la salud mental. Es un problema no de un individuo sino que ya se percibe que es de toda la sociedad», expresa.
Móvil y atención inmediata
Aunque el equipo del Teléfono de la Esperanza da atención telefónica directa ante una crisis (llamando al número:717 003 717), también cuenta con una aplicación de móvil ConéctaTE social y un chat por Whastapp que funciona las 24 horas para consultas de las personas más jóvenes que prefieren esta vía y a través de estos canales se puede gestionar «una cita de atención presencial con nuestro personal, en una semana. Es un recurso inmediato y gratuito, frente a las listas de espera en la sanidad, que en ocasiones llegan a los 91 días, según las estadísticas».
Cómo funciona la app ConéctaTE Social y qué puedes hacer
- Descarga la aplicación: Busca "ConéctaTE Social" en la App Store (para iOS) o en Google Play (para Android).
- Abre la aplicación: Una vez instalada, abre ConéctaTE Social en tu teléfono.
- Configura tu sede: Dentro de la app, busca la opción para configurar tu ciudad y selecciona Castellón. Esto te permitirá recibir información específica de tu sede local del Teléfono de la Esperanza.
Servicios
- Contactar con ayuda: Llamar directamente al servicio de Orientación en Crisis y chatear con otros jóvenes para buscar apoyo.
- Informarte: Consultar noticias, cursos y talleres, y acceder a guías de autoayuda.
- Participar: Inscribirte en actividades online y enterarte de programas contra la soledad.
- Apoyar: Conocer cómo hacerte voluntario o colaborar económicamente.
- Gestionar citas: Ver tu agenda de citas con el servicio.
Una campaña especial y recursos
La delegación de Castellón lanza la semana próxima la campaña Puedes elegir otro futuro, pide ayuda y ofrece un kit; repartirá llaveros con un QR que enlaza con series, música, cortos y películas «para sobrellevar momentos difíciles». Y es que el 8 de septiembre se celebra una jornada en Castellón, en el Menador, para hablar del Día Mundial de Prevención del Suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre.
Más mujeres y prima el rango de 50 a 65 años de edad
Solo en el primer semestre de este 2025 el Teléfono de la Esperanza en Castellón ha atendido en prevención de conductas suicidas de jóvenes y adultos a más mujeres (el 73%, 413; frente a 147 hombres) y el rango de edad mayoritario es de 50 a 65 años. En intervención ha seguido a 141 personas (96 féminas y 45 varones). Sus especialistas detectan una correlación, «con más herramientas emocionales para superar una crisis en personas de más nivel formativo».
Sobre el uso de la IA y el Chat Gpt en salud mental, se desaconseja totalmente, en favor de los profesionales. "El Chat GPT da respuestas automatizadas, lo que quieres que te responda; mientras que el profesional observa cada detalle de la comunicación no verbal", asevera Barreda.
Soledad camuflada con muchos amigos en las redes pero...
Otra tendencia son «las autolesiones en adolescentes de 15 a 25 años. Quieren llamar la atención y sufren de soledad camuflada: muchos amigos en redes pero pocos a los que recurrir para hablar», apuntaron.
Una nueva asociación: Atrapasueños
En Castelló, además, se presenta el 3 de octubre (19.00h. Centro Urban) una nueva asociación, Atrapasueños, creada por y para supervivientes del suicidio y sus familias. Cada año se quitan la vida en la provincia una media de 50 personas -56 en el 2024-.
Suscríbete para seguir leyendo
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
- Los altos precios de la clemenules en Castellón se contagian al resto de variedades con cifras históricas
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Sigue la última hora del tiempo en Castellón: alerta amarilla y probabilidad de granizo
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha