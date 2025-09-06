Castellón planta cara al suicidio: un 20% más pide ayuda pero la edad baja a los 14

Dar el paso de pedir ayuda y la colaboración del entorno, pues no siempre se tiene fortaleza, es clave en la salud mental. El Teléfono de la Esperanza de Castellón ha detectado un 20% más de pacientes atendidos con ideas suicidas y una edad mínima en las consultas de 14 años. El delegado provincial, Eustaquio Barreda, explica que la lectura es doble: por un lado ha ido a más, pero por otro refleja que más castellonenses quieren salir de ese bache. «Mediante los medios de comunicación y diferentes campañas se está destigmatizando la salud mental. Es un problema no de un individuo sino que ya se percibe que es de toda la sociedad», expresa.

Móvil y atención inmediata

Aunque el equipo del Teléfono de la Esperanza da atención telefónica directa ante una crisis (llamando al número:717 003 717), también cuenta con una aplicación de móvil ConéctaTE social y un chat por Whastapp que funciona las 24 horas para consultas de las personas más jóvenes que prefieren esta vía y a través de estos canales se puede gestionar «una cita de atención presencial con nuestro personal, en una semana. Es un recurso inmediato y gratuito, frente a las listas de espera en la sanidad, que en ocasiones llegan a los 91 días, según las estadísticas».

Una aplicación del móvil que vale la pena descargar para sobrellevar momentos de dificultad en la salud emocional. / Mediterráneo

Cómo funciona la app ConéctaTE Social y qué puedes hacer Descarga la aplicación: Busca "ConéctaTE Social" en la App Store (para iOS) o en Google Play (para Android). Abre la aplicación: Una vez instalada, abre ConéctaTE Social en tu teléfono. Configura tu sede: Dentro de la app, busca la opción para configurar tu ciudad y selecciona Castellón. Esto te permitirá recibir información específica de tu sede local del Teléfono de la Esperanza. Servicios Contactar con ayuda: Llamar directamente al servicio de Orientación en Crisis y chatear con otros jóvenes para buscar apoyo.

Llamar directamente al servicio de Orientación en Crisis y chatear con otros jóvenes para buscar apoyo. Informarte: Consultar noticias, cursos y talleres, y acceder a guías de autoayuda.

Consultar noticias, cursos y talleres, y acceder a guías de autoayuda. Participar: Inscribirte en actividades online y enterarte de programas contra la soledad.

Inscribirte en actividades online y enterarte de programas contra la soledad. Apoyar: Conocer cómo hacerte voluntario o colaborar económicamente.

Conocer cómo hacerte voluntario o colaborar económicamente. Gestionar citas: Ver tu agenda de citas con el servicio.

Una campaña especial y recursos

La ansiedad es el problema de salud mental más frecuente en España. / David Castro

La delegación de Castellón lanza la semana próxima la campaña Puedes elegir otro futuro, pide ayuda y ofrece un kit; repartirá llaveros con un QR que enlaza con series, música, cortos y películas «para sobrellevar momentos difíciles». Y es que el 8 de septiembre se celebra una jornada en Castellón, en el Menador, para hablar del Día Mundial de Prevención del Suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre.

Más mujeres y prima el rango de 50 a 65 años de edad

Solo en el primer semestre de este 2025 el Teléfono de la Esperanza en Castellón ha atendido en prevención de conductas suicidas de jóvenes y adultos a más mujeres (el 73%, 413; frente a 147 hombres) y el rango de edad mayoritario es de 50 a 65 años. En intervención ha seguido a 141 personas (96 féminas y 45 varones). Sus especialistas detectan una correlación, «con más herramientas emocionales para superar una crisis en personas de más nivel formativo».

Sobre el uso de la IA y el Chat Gpt en salud mental, se desaconseja totalmente, en favor de los profesionales. "El Chat GPT da respuestas automatizadas, lo que quieres que te responda; mientras que el profesional observa cada detalle de la comunicación no verbal", asevera Barreda.

Soledad camuflada con muchos amigos en las redes pero...

Jóvenes conectados a redes sociales. / Mediterráneo

Otra tendencia son «las autolesiones en adolescentes de 15 a 25 años. Quieren llamar la atención y sufren de soledad camuflada: muchos amigos en redes pero pocos a los que recurrir para hablar», apuntaron.

Una nueva asociación: Atrapasueños

En Castelló, además, se presenta el 3 de octubre (19.00h. Centro Urban) una nueva asociación, Atrapasueños, creada por y para supervivientes del suicidio y sus familias. Cada año se quitan la vida en la provincia una media de 50 personas -56 en el 2024-.