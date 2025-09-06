Las empleadas del hogar legales tocan suelo en Castellón con poco más de 3.200
Las trabajadoras del sector que cotizan alcanzan un mínimo en la provincia, con 735 menos que hace una década, a pesar de las medidas aplicadas en los últimos años para incrementar su derechos
Limpieza, planchado e incluso el cuidado de niños o personas mayores son tareas silenciosas, pero necesarias e imprescindibles, para las que muchos castellonenses, siempre que el bolsillo lo permite, recurren a la ayuda de una empleada del hogar. Estas trabajadoras, en su mayoría mujeres y migrantes, han ido ganando derechos a lo largo de los últimos años, aunque al mismo ritmo que han ido cayendo el número de empleadas que están legalizadas en el territorio provincial hasta tocar suelo en estos momentos.
La economía sumergida o, lo que es lo mismo, las empleadas en negro imperan en el sector. La provincia, actualmente, contabiliza 3.267 trabajadoras del hogar afiliadas a la Seguridad Social, que son las que disponen de contrato y están en regla, según los datos del Ministerio.
Dicha cifra es la más baja desde el 2012, año en el que se integra al colectivo en el régimen general de la Seguridad Social con un sistema adaptado pero con muchos más derechos laborales, en línea con el resto de trabajadores, como las vacaciones o indemnizaciones. Fue en el 2022 cuando se les reconoció el derecho a paro, a lo que se suma el progresivo incremento del sueldo mínimo interprofesional (SMI), que repercute sobre las cotizaciones y remuneraciones que tienen que abonar quienes contraten a estas empleadas.
Al contrario
Esta escalada de derechos va asociada, como muestra la estadística, a una caída de las cotizantes. Hace una década, en 2015, eran 4.002 las empleadas del hogar afiliadas en suelo castellonense, por lo que hace una década eran 735 más que en la actualidad. El pico máximo, no obstante, se alcanzó en el 2016, con 4.072, tras lo que se encaminó una senda de descenso que no se ha conseguido corregir hasta la fecha.
«Existe una concepción equivocada de esta relación laboral», advierte la responsable de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO-PV Habitat, Cristina Solera, quien incide en la «necesidad de políticas públicas para fomentar la contratación de las empleadas del hogar». «Han habido muchos avances en los derechos laborales o el salario mínimo, aunque también han influido en la caída de las afiliaciones cuestiones como que la cotización vaya por tramos y no por horas, como antes», analiza, admitiendo que «ha habido un descenso significativo» en las trabajadoras legalizadas.
La representante de Comisiones Obreras indica que «anteriormente estos contratos eran una vía para regularizar la situación de las migrantes que llegaban a España a trabajar, pero ahora ante las dificultades para que se les contrate legalmente están recurriendo a otros sectores distintos donde les resulta mucho más fácil hallar un empleador».
Multas de hasta 7.500 euros
No realizar contrato e inscribir ante la Seguridad Social como empleador a una trabajadora del hogar está considerado como una infracción grave o muy grave en todo el territorio nacional, por lo que quien lo haga se expone a multas de hasta 7.500 euros.
En concreto, según la legislación vigente, no dar de alta en la Seguridad Social resulta una infracción grave, lo que acarrea sanciones de entre 751 y 7.500 euros, según determine la autoridad. La falta de un contrato por escrito también se encuentra perseguido.
