Un vallero en Harvard

José Manuel Castelló García (1994, la Vall d’Uixó) era un buen estudiante durante la etapa secundaria. Era un chaval como cualquier otro, portero en la cantera de la UD Vall de Uxó, hasta que comenzó la universidad y ante sí se abrió un mundo nuevo, inabarcable y atractivo a la vez: la bioquímica y las ciencias biomédicas. Su vida, en una década, ha dado un giro radical, y ahora está en el lugar que tantos científicos han soñado.

«Jamás pensé que podría estar en la que, probablemente, es la mejor universidad del mundo. Es un pensamiento fugaz que muchos hemos tenido alguna vez y estoy muy agradecido de tener esta oportunidad», cuenta Josema, quien en la actualidad es investigador postdoctoral en el Massachusetts General Hospital (MGH), uno de los principales centros afiliados a la Universidad de Harvard, en Boston (Estados Unidos).

Investigó en el Instituto Josep Carreras

Su labor recibió un espaldarazo cuando entró becado en el Instituto Josep Carreras. «Estar rodeado de grandes profesionales impulsó enormemente mi carrera investigadora. Tener acceso a los recursos que ofrece dicha institución, y a ese entorno tan estimulante, crea un clima propicio para hacer ciencia de primer nivel», apunta.

Allí, el joven científico se puso en el escaparate y se ganó en 2022 realizar una estancia de tres meses en el laboratorio de Jeannie Lee, una referencia en el estudio del cromosoma X. Durante esa primera toma de contacto, Josema ya barruntó la opción de regresar en un futuro a Boston. «Al final de mi tesis doctoral, valoré la posibilidad de volver como postdoc con mi propio proyecto y, tras superar el proceso de selección, regresé al mismo laboratorio», repasa Josema. Fue en enero de 2025 cuando todo cristalizó y ahora cuenta con un contrato de cinco años que le da, según sus palabras, «estabilidad y tranquilidad» para centrarse en el trabajo «plenamente».

Su labor

Durante estos ocho meses, Josema, dentro de esa investigación más amplia sobre la inactivación del cromosoma X, tiene una vertiente particular. «Mi proyecto trata de entender las diferencias entre los sexos biológicos en los mecanismos moleculares de respuesta al estrés, más concretamente en la respuesta al daño en el ADN», detalla este valldeuxense.

Es decir, Josema investiga por qué los hombres y las mujeres no reaccionan igual ante el estrés celular. Eso influye directamente en cómo nuestras células reparan el daño que se produce en el ADN a causa de situaciones de estrés.

«Una de las cosas que más me gusta de la ciencia es que te obliga a estar en constante adaptación a las necesidades del proyecto», explica Josema sobre su día a día en el MGH. Pasa entre nueve y diez horas en el laboratorio, apasionado por su campo de estudio. Durante los cinco primeros meses, estudió el trabajo que hace una proteína que coordina la respuesta al estrés, «lo que implicó aplicar muchas técnicas que había aprendido durante la tesis», recalca. Sin embargo, en los últimos meses han «reorientado el proyecto», lo que le ha llevado a trabajar con «técnicas completamente nuevas» para él.

Disfrutar la experiencia

A pesar de la exigencia del trabajo, Josema considera que «la ciencia es un trabajo flexible» y, fuera del entorno universitario, trata de disfrutar de EE UU. «Como diría un futbolista, me quedan cuatro años y medio de contrato y estoy totalmente enfocado en aprovechar al máximo esta oportunidad», bromea.

«El tiempo decidirá», apostilla, preguntado por si querría volver a la Vall (confiesa que sí echa de menos «especialmente la gastronomía y la gente»). Las condiciones económicas de los investigadores en España, eso sí, juegan en contra de un retorno.

De momento, su vida social en Boston lo ha llevado a ampliar su «comprensión de otras culturas». Lo que tampoco perdona es viajar: en julio fue a la costa oeste. «Y este sábado subí al monte Washington, el pico más alto de Nueva Inglaterra», dice. No es la montaña de Pipa de la Vall, pero seguro que se acordó de ella en la ascensión.